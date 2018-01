Vojnicima se vraćaju naknade za stražu, dežurstvo i teren

Vlada RH odobrila je i u saborsku proceduru uputila izmjene i dopune Zakona o obrani i Zakona o službi u Oružanim snagama RH kojima ministar Damir Krstičević namjerava postupno vratiti prava koja su pripadnici Hrvatske vojske bili izgubili u prošlih desetak godina.

Ugovori na neodređeno

Osim toga, zakonskim izmjenama vojnici bi stekli nova prava koja bi im osigurala veći standard i sigurnost služenja.

– Ključne promjene zakona uključuju pravedniji sustav plaća i postupno vraćanje materijalnih naknada ljudima kojima su bile oduzete. Vraća se plaćanje rada umjesto isključivo plaćanja dužnosti, koje se pokazalo nepravednim i neučinkovitim – objasnio je Krstičević. Vojska će, dakle, ponovo imati pravo na posebnu naknadu za stražu, dežurstvo i terenski dodatak, i to u iznosu od 85 kuna dnevno. MORH predlaže “normalniji” sustav ugovora za svoje djelatnike, skraćivanje trajanja prvog ugovora za vojnika/mornara s četiri na dvije godine te uvođenje drugog ugovora na neodređeno vrijeme u trajanju službe najdulje do 45. godina života vojnika.

– Time se zamjenjuju postojeća tri ugovora na određeno vrijeme, na 4, 5 i 6 godina, a predloženim rješenjem postiže se sigurnost zaposlenja i životnog planiranja – kazao je Krstičević.

Do sada su, naime, vojnici, zbog zapošljavanja tek na 4 do 6 godina bili često zakinuti u dobivanju stambenih i dugoročnijih kredita, primjerice. Pomaknuta je najviša dob primanja u vojnu službu pa bi dobna granica bila ujednačena na 30 godina, što će dovesti, računaju u MORH-u, do povećanja interesa za posao u HV-u. Uvodi se i rotacija zapovjednih i voditeljskih dužnosti i dužnosti prvih dočasnika svake četiri godine, a brisana bi bila i dobna granice za promicanje ako su svi ostali uvjeti zadovoljeni.

Vojni sastav morat će ubuduće više pozornosti posvetiti i svojoj tjelesnoj spremi jer MORH predlaže zakonsku odredbu po kojoj je “djelatna vojna osoba dužna održavati zahtijevanu razinu tjelesne spremnosti te se prvi put u svrhu promicanja zdravog i kvalitetnijeg života i rada ovo normativno uređuje, a ministar obrane pravilnikom će propisati kriterije i postupak provjere tjelesne spremnosti”. Izmjenama Zakona o obrani propisuje se obveza služenja u pričuvnom sastavu koja je stalna, bez obzira na to je li na snazi obveza služenja vojnog roka. Pričuvni sastav dijelio bi se na ugovornu i mobilizacijsku pričuvu, a mobilizacijska na nerazvrstanu i razvrstanu.

Stanovanje izvan vojarni

Predložene su promjene prema kojima je za novčanu potporu za stanovanje ključan postaje raspored izvan mjesta prebivališta. Time se ispravlja nelogičnost sadašnjeg stanja u kojem je naknada bila moguća po premještaju iz jednog mjesta službe u drugo, čime su osobito bili zakinuti najmlađi djelatnici koji nisu mogli ostvariti nikakvu naknadu pri prvom rasporedu. S obzirom na to da uvjeti smještaja u vojarnama često nisu zadovoljavajući, bit će moguće vojnicima odobriti stanovanje izvan vojnih lokacija, ali bez dodatnih troškova za MORH. Time bi se postupno smanjivao opseg organiziranog prijevoza koji bi se zamjenjivao naknadama za stanovanje, odnosno stanovanjem u primjereno opremljenim vojnim objektima.

