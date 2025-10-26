Bizarne smrti od kojih će vas uhvatiti jeza. Patolog otkrio detalje: 'Krivo mjesto, krivo vrijeme'

Forenzički patolog Roger Byard, poznat kao australski "Doktor Smrt", podijelio je u podcastu I Catch Killers s bivšim detektivom Garyjem Jubelinom jezive priče iz svoje karijere. Byard, nositelj katedre za patologiju George Richard Marks na Sveučilištu u Adelaideu, istražio je stotine neobičnih smrtnih slučajeva, od serijskih ubojstava do nesretnih susreta s životinjama. Opisao je jedan od svojih najčudnijih slučajeva, ribara koji je poginuo kada ga je skuša od 25 kilograma udarila u glavu. "Krivo mjesto, krivo vrijeme", komentirao je patolog.

Još zloglasniji slučaj koji je obilježio Byardovu karijeru dogodio se tijekom njegovog prvog tjedna dežurstva, ozloglašena ubojstva "tijela u bačvama" u Snowtownu. Tijekom 1990-ih, John Justin Bunting, zajedno s Robertom Joeom Wagnerom i Jamesom Spyridonom Vlassakisom, počinio je 12 sadističkih ubojstava u ime iskrivljenog vigilantizma. Žrtve, među kojima su bili osumnjičeni pedofili, osobe ciljane zbog svoje tjelesne težine... mučene su i ubijene uz malo ili nimalo dokaza. "U bačvama je bilo osam djelomično raskomadanih tijela", prisjetio se Byard, opisujući kako je kolega primijetio noge koje 'vire' iz jedne bačve.

Među bizarnijim slučajevima, Byard je ispričao priču o starijoj ženi koja je umrla nakon napada vlastitog pijetla. "Mala starica skupljala je jaja, a pijetao ju je kljucao u nogu. Imala je proširene vene, što je dovelo do smrtonosnog krvarenja", objasnio je, nazvavši pijetlove 'gadnim stvorenjima'. Slično, spomenuo je slučaj gdje je ogrebotina mačke bila kobna za osobu s proširenim venama. Byard naglašava važnost brze reakcije u takvim situacijama. "Ako imate proširene vene i dobijete ranu, legnite, pritisnite je prstom i podignite nogu – preživjet ćete. Ali pijetlu se nikad ne vjeruje", kazao je.

Iako Byard u pričama pronalazi tragove crnog humora, ističe i emocionalni teret svog posla. "Nitko ne razgovara o PTSP-u forenzičkih patologa", rekao je. "Vidimo spaljena tijela, raskomadana tijela, djecu izgladnjelu do smrti, a onda to moramo detaljno opisivati na sudu, često dok nam se osporava kredibilitet", kazao je. Dodao je kako često mora obiteljima priznati da nema odgovore o uzroku smrti njihovih najmilijih. "Ponekad samo žele upoznati osobu koja se brinula o njihovoj voljenoj osobi između posljednjeg susreta i pogrebnog poduzeća“, rekao je. Byardovi slučajevi, od morbidnih ubojstava do neobičnih nesreća, bacaju svjetlo na mračnu stranu forenzičke patologije, ali i na važnost podizanja svijesti o neočekivanim opasnostima, piše Express.