Pašalić reagirao na optužbe gradonačelnika: Poduzeo je protuzakonite radnje i poziva građane na linč

Nakon što je gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković 7. veljače objavio na svom Facebook profilu post pod nazivom 'Izazovi Lapadske obale 3' u kojoj obavještava javnost kako je Grad primio novi zahtjev prema kojem Franjo Pašalić, direktor Laguna trade d.o.o, od Općinskog suda u Dubrovniku traži da se radovi na Lapadskoj obali zaustave, i to po drugi put, Pašalić je sada u ime Laguna trade d.o.o. izdao priopćenje vezano za Frankovićeve navode. Podsjetimo, Franković u statusu optužuje Pašalića kako radi protiv Grada te da ga ne poštuje.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Laguna trade d.o.o. (dalje: Laguna trade) daje priopćenje za medije vezano za navode g. Mate Frankovića, gradonačelnika Grada Dubrovnika koji su objavljeni na njegovom Facebook profilu dana 7. veljače 2022. godine pod naslovom „Izazovi Lapadske obale 3“ i istoga dana preneseni u elektroničkom izdanju Dubrovackivjesnik.hr, SlobodnaDalmacija.hr, DubrovačkiInsider.hr, DubrovnikNet.hr, Dubrovackiportal.hr i drugim medijima:

Laguna trade je ovlaštenik koncesije na pomorskom dobru u Dubrovniku temeljem Ugovora s Vladom Republike Hrvatske koji je sklopljen još 2015. godine i kojim je koncesionaru dano pravo isključivog gospodarskog korištenja koncesioniranog područja na razdoblje od 30 godina.

Laguna trade je, temeljem dobivene koncesije, kao investitor, izgradila Marinu Gruž čime je znatno doprinijela gospodarskom razvoju Grada Dubrovnika. Laguna trade je uvijek podržavala uređenje Lapadske obale, a podržava je i dan danas, unatoč neistinama koje navodi Mato Franković, gradonačelnik Grada Dubrovnika.

Radnje koje je poduzeo Grad Dubrovnik, odnosno gradonačelnik Franković prilikom izdavanja građevinske dozvole za proširenje i rekonstrukciju Lapadske obale su protuzakonite i istima se grubo krše prava Lagune trade.

Grad Dubrovnik je sam sebi, kao investitoru, izdao građevinsku dozvolu u kolovozu 2020. godine kojom je predvidio zahvat proširenja i rekonstrukcije Lapadske obale i na području pomorskog dobra koje je prethodno dano u koncesiju Laguni trade. Radi se o uzurpaciji tuđeg područja na koji Grad Dubrovnik ne polaže apsolutno nikakva prava, te je građevinska dozvola izdana bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, nadležnog Ministarstva i investitora Lagune trade.

Zakonski propisi bi trebali vrijediti jednako za sve i njih bi se trebali pridržavati svi, a svakako i lokalni dužnosnici koji bi u svakom javnom obraćanju trebali poticati vladavinu prava i poštivanje zakona te tako svojim primjerom služiti lokalnoj zajednici i općoj javnosti.

No, očigledno gradonačelnik Franković predmetnu situaciju, do koje je dovelo upravo nezakonito postupanje Grada Dubrovnika, koristi za skupljanje političkih bodova, pretvarajući tako investitora značajnog za Grad Dubrovnik u svog političkog oponenta, iako on to nije i ne želi biti.

Štoviše, gradonačelnik Franković svojim objavama poziva građane Dubrovnika na svojevrsni linč nad direktorom Lagune trade, što je potpuno neprimjereno ponašanje, a istodobno stvara opasan presedan i šalje krivu poruku svima onima koji razmatraju investirati na području Grada Dubrovnika.

Posebno je opasno da u svojim javnim objavama gradonačelnik Franković komentira sudske postupke u tijeku prozivanjem pojedinih sudaca imenom i prezimenom, a zakonom dozvoljena pravna sredstva koja koristi Laguna trade naziva namjernim blokiranjem projekta Lapadske obale i poziva građane Grada Dubrovnika da se tome odupru borbom za zaštitu javnog interesa, uz predviđanje ishoda tih sudskih postupaka, a što bi se moglo smatrati nedopuštenim pokušajem utjecanja na odluke u tim sudskim postupcima.

Ujedno, Laguna trade ne može se ne zapitati stoji li ovakva retorika gradonačelnika Frankovića u ikakvoj vezi s činjenicom da nadležne institucije, do sada, nisu poduzele ništa povodom svih inicijativa Lagune trade kojima je ukazano na predmetnu problematiku, a što se posebno odnosi na resorno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Lagunu trade iznenađuje izostanak adekvatne reakcije tog Ministarstva, jer se oduzimanje dijela koncesije događa jednostranom i nezakonitom odlukom Grada Dubrovnika, bez ikakve prethodne suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, odnosno tog Ministarstva i ovlaštenika koncesije. Laguna trade uvijek je postupala s punim povjerenjem u transparentan i zakonit rad svih institucija, uključujući i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, te i nadalje samo ustraje na tome da se dosljedno poštuju zakonski propisi, posebno Zakon o koncesiji i Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, od čega ne bi trebao biti izuzet niti Grad Dubrovnik, a niti gradonačelnik koji ga predstavlja.

Pravo je i obveza Lagune trade, kao zakonitog investitora i poštenog posjednika Marine Gruž, da se svim dopuštenim pravnim sredstvima bori protiv takvog nezakonitog napada na svoja legitimno stečena prava, vezano za što je Laguna trade pokrenula odgovarajuće sudske postupke, te je, između ostalog, kod nadležnog suda zatražila posjedovnu zaštitu. Ovo stoga što Grad Dubrovnik u ovom trenutku izvodi radove na posjedu Marine Gruž na način da postavlja građevinske konstrukcije na pomorskom dobru u posjedu Lagune trade, a što je nespornim utvrdio i ovlašteni inženjer geodetske struke.

Stoga, doista čude izjave gradonačelnika Frankovića koji građane svoga Grada očigledno nije u potpunosti informirao o svim relevantnim činjenicama i sada svoja nezakonita djelovanja želi podvesti pod parolu rada u javnom interesu svih građana Grada Dubrovnika i navodnom nepoštivanju Grada Dubrovnika od strane investitora Lagune trade.

Laguna trade stoga poziva sve građane Grada Dubrovnika, sve zainteresirane novinare i druge osobe, da dođu u Marinu Gruž i uvjere se o činjenici zadiranja Grada Dubrovnika u pomorsko dobro, a što bi svakako doprinijelo potpunoj i pravilnoj informiranosti svih koji za sada očito ovise o selektivnim informacijama koje im u svojoj političkoj maniri podastire gradonačelnik Franković", stoji u priopćenju.