Pas treba njuškati, a ptica mora letjeti

Kako bi jednostavnije objasnili potrebe životinja, stručnjaci za životinje navode pet najvažnijih potreba (Five Welfare Needs). To su osnovne potrebe koje trebaju biti zadovoljene za dobrobit svake životinje, kako bi ona bila zdrava i zadovoljna.

Ako životinja dobiva više od toga, tada možemo reći da je njena kvaliteta života (Quality of Life, QoL) još bolja. Pet potreba životinja novija su inačica od prije poznatih „Pet sloboda“ (Five Freedoms) koje su još davne 1965. godine istaknuli stručnjaci kako bi naglasili potrebe životinja u intenzivnom farmskom uzgoju. Pet sloboda prihvatila su i tijela Europske unije kao osnovu dobrobiti životinja. U Hrvatskoj je to sadržano u Zakonu o zaštiti životinja. Kod kućnih ljubimaca navodimo pet potreba koje svaki vlasnik treba osigurati za svoju životinju.

1. Zdravlje – uključuje redovnu veterinarsku skrb, odnosno zaštitu ljubimca od boli, ozljeda, patnje i bolesti. Tako svaki ljubimac treba dobiti preventivnu zaštitu od bolesti, koja uključuje cijepljenje i sredstva protiv parazita (nutarnjih i vanjskih). Ako je ljubimac bolestan, treba ga odvesti veterinaru. Zaštita od boli i ozljeda znači da se ljubimcu ne smije nanositi bol ili stvarati ozlijede upotrebom neodgovarajuće opreme, kao što su npr. za pse ogrlice s bodljama, električne ogrlice i davilice. Trening kućnih ljubimaca (najčešće pasa) ne smije se temeljiti na izazivanju boli, odnosno ne smije uključivati radnje i pokrete koje bi životinjama mogle uzrokovati bol. Jednako tako, psima se ne smiju rezati repovi i uši, jer im se time nanosi bol. Pasmine pasa i mačaka koje imaju ozbiljne zdravstvene probleme (npr. brahicefalične pasmine koje otežano dišu) ne bi se smjele uzgajati.

2. Prirodno ponašanje – treba im omogućiti ponašanje prirodno za njihovu vrstu, npr. igru, trčanje, kopanje, skakanje, letenje. Tako ptice moraju svakodnevno dobiti priliku da lete, bilo da su puštene iz krletke bilo da su u dovoljno velikim volijerama. Psi moraju imati priliku za druženje s drugim psima s kojima se dobro slažu, imati priliku da pokažu svoja urođena ponašanja, kao što su mirisanje guze drugog psa, izmeta ili mokraće na ulici. Psi su društvene životinje i žele biti sa svojom obitelji, pa je držanje psa u dvorištu kršenje temeljne potrebe psa da bude uz svoju obitelj. Mačke moraju imati mjesto gdje smiju brusiti nokte, odgovarajuće kvalitete i dužine, odnosno visine. Kunići moraju imati nešto za glodanje. Papige moraju imati društvo drugih papiga jer one su životinje jata - za male vrste papige izdvojenost je uzrok straha jer ih u prirodi jato štiti od opasnosti, posebno predatora.

3. Društvo – životinje u skladu s potrebama svoje vrste mogu imati društvo drugih životinja iste vrste. Tako je za društvene životnje poput zečeva ili zamoraca potrebno da budu u društvu drugog zeca ili zamorca, dok hrčci više vole biti sami. Mačke ženke vole živjeti sa svojim sestrama ili mamom, a ako im se dovodi nova nepoznata životinja, tada je bolje da je to mužjak. Isto tako, mužjak će bolje prihvatiti ako za društvo dobije ženku. Psi mogu prihvatiti drugog psa, ali ne slažu se svi sa svima. Uvijek je lakše postići slogu između pasa različitog spola, no postoje i iznimke. Sve papige u prirodi žive u jatima i zato je okrutno držati jednu životinju samu, pogotovo ako je tijekom svakog dana dugo sama. Neke papige stvaraju doživotne parove i vrlo dugo žive (nekoliko desetljeća) pa je osnovno pravilo za sretan i ispunjen život papiga omogućiti im društveni život.

4. Prehrana – prehrana mora biti u skladu s vrstom. Životinja mora dobivati određenu kvalitetu i količinu hrane, a jednak problem pri tome su i pretilost ili pothranjenost. Kvaliteta prehrane uključuje hranu koja je potrebna određenoj vrsti. Npr., kućni ljubimci iz skupine mesojeda (psi, mačke i tvorovi) uvijek bi trebali dobivati mesnu hranu, neovisno o tome je li vlasnik vegetarijanac ili vegan. Premda je kod odraslih životinja moguće djelomično zamijeniti meso s drugim bjelančevinama životinjskog porijekla (jaja, mliječni proizvodi, riba), mesojedima se nikada ne smije u potpunosti uskratiti meso iz njihove svakodnevne prehrane. Jedna od najvećih zabluda je da psi mogu biti hranjeni kostima. Povremeno se kosti (goveđe) mogu dati psima kao zabava, ali kosti nikada ne smiju predstavljati osnovu prehranu za pse, štoviše, neke im mogu i naštetiti.

Egzotični kućni ljubimci trebaju prehranu u skladu s vrstom, o čemu se vlasnik treba savjetovati s iskusnim veterinarom i iskusnim uzgajivačem. Činjenica da životinja preživljava nije i pokazatelj da je životinja dobro te da su zadovoljene sve njene potrebe za određenim hranjivim sastojcima. Važan je i način na koji životinja dobiva hranu. Kad se želi omogućiti zabava životinjama, tada im se hrana može dati u igračkama ili hranilicama iz kojih hrana postepeno izlazi. Gmazove se može hraniti živim kukcima ili glodavcima, no ovo dovodi u pitanje dobrobit glodavaca i kukaca. Životinja mora uvijek imati pristup svježoj čistoj vodi.

5. Okoliš – pogodno okruženje, ​​dobar dom, onaj je u kojem životinja ima udobno mjesto za odmor i zaklon, kao i prostor za vježbanje i istraživanje. Na primjer, mačke moraju imati povišena mjesta na koja mogu otići kada nisu željne interakcije s drugima, tvorovi vole mjesta u koja se mogu zavlačiti, a hrčci vole imati 'spremišta' hrane. Odgovarajući okoliš za psa je društvo čovjeka i drugih pasa. Psi koji su stalno držani izvan kuće ili na lancu ne mogu zadovoljiti svoje temeljne potrebe te ovo predstavlja zlostavljanje. Isto je i sa psima koje vlasnici ne izvode svakodnevno da vani obave nuždu.

Potrebe određene vrste i pasmine kućnih ljubimaca mogu biti vrlo različite, ali odgovorni vlasnici znat će koje su to potrebe i kako ih zadovoljiti. Svatko tko želi biti vlasnik kućnog ljubimca trebao bi se prethodno informirati ima li mogućnosti zadovoljiti potrebe ljubimca kakvog želi. Na kraju, važno je napomenuti da gmazovi nisu životinje koje imaju male potrebe, a sve njihove potrebe, na žalost, još uvijek nam nisu poznate.

