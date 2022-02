Partneri: Banske dvore treba napustiti barem pet ministara

Nakon burne subote u kojoj je uhićen ministar graditeljstva Darko Horvat, zbog sumnji u nezakonitosti koje se protežu i na druge dužnosnike, uključujući i potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića, na političkoj sceni u subotu je vladalo zatišje, što zbog obzira prema premijeru Andreju Plenkoviću kojemu je u međuvremenu umro otac, što zbog činjenice da ni u redovima vladajućih ni u opoziciji još uvijek nisu načisto oko daljnjih poteza koje bi trebali povući.

Kad je riječ o HDZ-ovim koalicijskim partnerima, njihove se neslužbene procjene kreću od toga da bi se sve moglo završiti zamjenom ministra graditeljstva, nakon što je Plenković prihvatio Horvatovu ostavku, preko zazivanja duboke rekonstrukcije Vlade do priznanja da bi, nastave li se istrage protiv većeg broja ministara, jedino rješenje bili izvanredni izbori.

Premjer je stjeran u kut

– Ne čini mi se izglednim da bi sve moglo završiti na Horvatu jer je, ako je vjerovati medijskim napisima, riječ o istrazi koja vodi prema Borisu Miloševiću kao poticatelju nezakonite dodjele potpora. Ako se želi opstati u ovom sastavu, a morali bismo jer su pred Hrvatskom važni procesi za koje je nužna stabilnost, jedino je rješenje temeljita rekonstrukcija Vlade – komentirao nam je jedan od šefova koalicijskih stranaka.

Ovaj izvor uvjeren je da informacije koje izlaze iz USKOK-ovih istraga upućuju na to da nije riječ o pojedinačnim nezakonitostima, nego o sustavu koji baca sumnju na ukupno djelovanje HDZ-a zbog čega bi, uvjeren je, rekonstrukcija Vlade morala donijeti puni “reset”, u kojem bi neke HDZ-ove ministre zamijenili izvanstranački stručnjaci.

– Nužno je to ako se hoće povratiti povjerenje javnosti jer se sada više ne govori o rekonstrukciji Vlade u normalnim okolnostima, nego o činjenici da je premijer jednostavno stjeran u kut – kaže ovaj sugovornik, uvjeren da u Vladi, ako se želi krenuti dalje, ne bi smio ostati nitko uz koga se vežu bilo kakve sumnje što, kaže, znači da Banske dvore mora napustiti barem pet ministara.

Ostali koalicijski partneri nešto su blaži u procjenama, no svi su svjesni da će do određenih promjena morati doći, kao i da potencijalna rekonstrukcija Vlade sada više ne bi bila dio uobičajenih procesa u kojima premijer na polovici mandata osvježava tim kako bi mu dao novu energiju.

– Ostavkom ministra Horvata tražit će se zamjena, a što se tiče ostaloga, pričekat ćemo da vidimo u kom će se smjeru dalje kretati priča s USKOK-om. Zasad je nepoznat status Borisa Miloševića, kao i državnih tajnika koje istražuje USKOK, a ako se medijski napisi pokažu točnima, jasno je da pod takvim pritiskom nećemo moći raditi – komentira šef druge koalicijske stranke i dodaje kako bi bilo logično da oni koji su opterećeni pravosudnim postupcima odu iz Vlade.

I ovaj izvor upozorava kako su pred Hrvatskom važni procesi koje bi eventualni prijevremeni izbori mogli dovesti u pitanje. Sabor bi, podsjeća, do ljeta morao promijeniti još 42 zakona želimo li u eurozonu, a tu je i pristupanje Schengenu, prijetnja krize oko Ukrajine i drugi izazovi. Zbog toga je, ističe, nužno pokušati sačuvati stabilnost, no ipak ne isključuje do kraja mogućnost prijevremenih izbora.

– Svatko tko se bavi ovim poslom zna da su izbori uvijek mogući. Pokaže li se da Vlada ne može funkcionirati, zbog nepovjerenja ili bilo čega drugoga, i da to paralizira državu, izbori će biti jedini izlaz – rezonira ovaj partner ističući kako zasad ipak ne vidi da bi situacija do te mjere mogla izmaknuti kontroli, ali kako treba pričekati nekoliko tjedana da se vidi u kom će se smjeru razvijati aktivnosti USKOK-a.

Iz vrha HDZ-a za sada pak dolazi tek najava da bi već u ponedjeljak trebale početi konzultacije oko imena osobe koja bi trebala zamijeniti Darka Horvata na čelu Ministarstva graditeljstva, dok se o drugim potencijalnim promjenama u Vladi ne razgovara.

Što se tiče HDZ-a, premijer Plenković može biti miran jer su svi u stranci, pa i oni koji ga ne simpatiziraju, svjesni da unutarnji sukobi i provociranje pada Vlade u ovakvom trenutku nikako ne bi išli na ruku HDZ-u. Privremeno su čak utihnule i kritike koje su se iz ove stranke do sada mogle čuti na račun koalicije sa SDSS-om pa su nam neki, inače Plenkoviću neskloni HDZ-ovci, u subotu relativizirali ulogu Borisa Miloševića u navodno spornoj dodjeli potpora poduzetnicima Srbima.

Radi se, kažu, o poticajima koji su išli u nerazvijene krajeve u kojima žive Srbi i nije nelogično da je SDSS posebno zainteresiran za razvoj tih krajeva i dobrobit svojih birača. A to znači da će HDZ gotovo sigurno unisono otrpjeti očekivano jačanje napada iz desne opozicije koja ih ionako godinama proziva za “trgovačku koaliciju” sa strankom Milorada Pupovca te da će stati iza svog premijera.

Iz opozicije pak stižu dijametralno suprotne procjene o tome što bi sada i kako trebalo napraviti. Iako su sve prve izjave bile u smjeru da je Plenkovićeva Vlada potrošena i da se treba maknuti, pitanje je hoće li biti dogovora kompletne oporbe oko konkretnih poteza. Formalni prijedlog samoraspuštanja Sabora prvi je spomenuo Mostov Nikola Grmoja, najavljujući da će u četvrtak okupiti oporbu vezano uz najavljeni prijedlog opoziva ministra gospodarstva Tomislava Ćorića, a tada će, kaže, inicirati i prikupljanje potpisa za raspuštanje Sabora. No, iz reakcije šefa SDP-a jasno je kako mu ne pada na pamet prepustiti Mostu da u ovoj situaciji vodi oporbenu igru.

Oporba čeka ostala uhićenja

– SDP je još u subotu pozvao na prijevremene izbore jer je trenutak u kojem se uhićuje ministra u Vladi trenutak u kojem se mandat mora vratiti građanima i građankama, da oni odluče što i kako dalje. Formalno za inicijativu nije potrebno prikupljati potpise, ali nam je drago što nas je Most u tome odlučio podržati – komentirao nam je kratko Grbin, ne otkrivajući koje poteze njegova stranka planira povući vezano uz ovu situaciju.

Neslužbeno se, međutim, u SDP-u može čuti tumačenje kako je taktika koju Grmoja predlaže promašena jer bi, kaže jedan sugovornik, samo dovela do pomicanja fokusa s činjenice da je na meti USKOK-a više članova Plenkovićeve Vlade. Ovaj izvor tumači kako oporba sada treba pričekati nekoliko dana da bude sigurna kako će se odvijati situacija s ostalim ministrima koje se spominje u kontekstu USKOK-ovih istraga.

Treba, kaže, vidjeti što će se događati s ministrom rada Josipom Aladrovićem, s obzirom na kontradiktorne informacije oko USKOK-ova navodnog angažmana vezanog uz zapošljavanje u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dok mu je Aladrović bio na čelu. Formalni prijedlog raspuštanja Sabora u ovom bi trenutku, uvjeren je ovaj izvor, išlo na ruku Plenkoviću jer bi se fokus zadržao na Horvatu, a na vladajućima je da kažu što će napraviti i preuzmu odgovornost u trenutku kada se govori da su Milošević i bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić pod sumnjom da su poticali kaznena djela za koja je uhićen Horvat.

Što se tiče raspuštanja Sabora, SDP-ovo taktiziranje vjerojatno proizlazi iz činjenice da je za takav potez nužna većina svih zastupnika u Saboru, dakle 76 ruku koje u ovom trenutku ima samo Plenković. Ostane li vladajuća koalicija uz premijera, a to su mu u subotu potvrdili svi partneri, prijedlog samoraspuštanja bit će odbijen, što bi na ruku išlo isključivo Plenkoviću i HDZ-u.

Oporba nema većinu za odluku o samoraspuštanju Sabora

