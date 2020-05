Javio se par kojeg su svi napali zbog pada djevojčice na biciklu: 'Ljudi nas pokušavaju ocrniti'

Par koji je srušio šestogodišnju djevojčicu s bicikla kod engleskog grada Sutton tvrdi da oni nisu krivi. Djevojčica je pala nakon što je par odbio propustiti je.

Joanne Crampton (45) i njen muž Ian (46) tvrde da je djevojčica naletjela na njih dok su šetali psa kroz park.

"Ljudi nas pokušavaju ocrniti, situacija je prenapuhana", rekla je Joanne i dodala: "Djevojčica je sama kriva, ne mi. Ona se zaletjela u nas. Mi smo samo šetali psa i nismo čuli da nam zvoni".

"Nismo napravili ništa pogrešno, no ipak nas ljudi na društvenim mrežama tjeraju da mislimo kako jesmo. Nismo krivi".

Par je kontaktirao lokalnu policiju nakon što je majka djevojčice objavila video, no policija neće pokrenuti istragu, piše Daily Mail.

"Pogledali smo snimku i ne smatramo da je riječ o kaznenom djelu", rekao je glasnogovornik policije i dodao: "Par nas je nazvao zbog incidenta i uvjereni smo da je samo došlo do nesporazuma".

Na snimci se čuje kako je djevojčičin otac nekoliko puta izgovorio ''oprostite'' ne bi li se par pomaknuo da djevojčica i on prođu na biciklima, no par je nastavio hodati. Curica, koja je tek naučila voziti bicikl, potom je pokušala proći između muškarca i žene, no zapela je i pala. Muškarac se odmah ljutito okrenuo i napao njezina oca dok mu je ovaj objašnjavao kako im se nekoliko puta obratio.