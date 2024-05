Nova nesreća s Boeingovim avionom zabilježena je danas u Turskoj . Naime prilikom slijetanja na avionu eksplodirala je guma. Ukupno 190 ljudi sigurno je evakuirano iz aviona priopćilo je tursko ministarstvo prometa. Nitko nije ozlijeđen, prenosi ABC.

Boeing 737-800, koji pripada turskom Corendon Airlinesu, sigurno se zaustavio na pisti nakon slijetanja u zračnu luku Gazipasa u blizini sredozemnog obalnog grada Alanya, priopćila je kompanija.

Iz Corendon Airlines demantirali su izvještaje turskih medija da je letjelica sletjela na nos. Tursko ministarstvo prometa i infrastrukture izvijestilo je o šteti na prednjem dijelu zrakoplova, ali nije dalo detalje.

>>> VIDEO Nova drama s Boeingom: Prilikom slijetanja eksplodirala guma, evakuirani putnici i osoblje

Pista nije oštećena, ali su letovi preusmjereni na obližnju zračnu luku u Antaliji dok je letjelica uklanjana.

Bio je to drugi incident u turskoj zračnoj luci ovaj tjedan. U srijedu je teretni zrakoplov Boeing 767 koji pripada FedEx Expressu hitno sletio u zračnu luku Istanbul nakon što mu je otkazao prednji stajni trap. Nitko nije ozlijeđen, a posada je sigurno evakuirala zrakoplov.

The nose landing gear tires of Corendon Airlines' Boeing 737-800 aircraft, registered 9H-TJF, burst and wheel damaged while landing on Runway 08 of Gazipasa–Alanya Airport (GZP), Turkey earlier today.



