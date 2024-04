Stranke su se raspršile na sve strane, nastavlja se prepirka Milanovića i Butkovića

* "Mi koji nismo s njim u rodu, ne moramo to trpjeti", rekao je za Zorana Milanovića jučer Andrej Plenković

* Milanović je opet prozvao Butkovića, ovaj njega optužio da je tražio od banaka otvaranje računa rođaku pod sankcijama

* Stranke su danas na sve strane, predstavljaju svoje programe

Tijek događaja pratite iz minute u minutu.

12:32 - "Dobro jutro Zorane, oprosti što ti pišem ovako rano jer znam da duže spavaš, ali još čekam tvoje odgovore na moja dva pitanja. Nije valjda maca popapala jezik? P.S. Dobro promisli što ćeš odgovoriti jer ću imati i dodatna pitanja. Srdačan pozdrav", napisao je jutros na Facebooku Oleg Butković.

Zoran Milanović odgovorio mu je objavom na svom profilu: "Olja, ima li člana tvoje obitelji koji se nije okoristio državnim novcem od kad si ministar? Zna se već, braco bivši policajac s 25 godina je preko noći postao uspješni kamiondžija pa i veleposjednik skupog zemljišta uz more. Jasno, ako si brat HDZ-ovog ministra možeš kupovati i pomorsko dobro. Al nije Olja zaboravio ni oca. Najprije je tata Butković od Ministarstva turizma dobio 110 tisuća kuna za obnovu svog kampa Povile, a onda je Oljino Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dalo osam milijuna kuna za gradnju novog lukobrana u uvali Povile - direktno pred restoranom tate Butkovića".

12:25 - Predstavnici Možemo! poručili su u nedjelju na predstavljanju izbornog programa kulture, da žele povećati proračun za kulturu i građanima je učiniti dostupnom kroz vaučere, ulagati u izgradnju kulturnih centara i programe u malim sredinama. “Kultura je temelj za dobar život. Kultura nisu samo programi i publika, ona je otvaranje dijaloga, prostor za uključivanje i i jačanje zajednice. Možemo! se svojom kulturnom politikom obuhvaća i želi brinuti za sve segmente kulturnog polja”, rekla je Urša Raukar Gamulin. Objasnila je kako je njihova kulturna politika organizirana oko tri programske osi - održivost, dostupnost u svim krajevima Hrvatske i pitanje relevantnosti kulture, u smislu suradnje s drugim sektorima.

Antonija Letinić rekla je da je preduvjet za dostupnost kulture da svi građani mogu sudjelovati u kulturnim programima, kao gledatelji ili akteri, pa je važna izgradnja adekvatne infrastrukture, među ostalim, prostora za kulturu, aktivirati postojeće kulturne centre. Smatra da je važno ulagati sredstva u različite mjere koje će učiniti kulturu dostupnom širokom krugu građana bez obzira na to gdje žive, pa će uvoditi programe usmjerene na dostupnost kulture, poput ulaznica, vaučera, decentralizacije te integracije osoba s invaliditetom, osoba koji su migrantskog porijekla.

Goran Sergej Pristaš rekao je da se u Zagrebu izdvaja oko sedam posto proračuna za kulturu, što je iznimno visok postotak, a iznosi oko 73 milijuna eura godišnje otkad je Možemo! preuzeo upravljanje Zagrebom. "To je i put za Hrvatsku", dodao je. Po njegovim riječima, tijekom tri godine upravljanja Zagrebom, Možemo! su imali priliku vidjeti i temeljito upoznati sve probleme, ne samo o tome kako žive i rade kulturni djelatnici u Hrvatskoj, nego i na koji način postojeći zakonski okviri čak onemogućavaju ili potencijalno čak i devastiraju kulturnu scenu.

Dodao je da im je plan poticati prisutnost kreativnih edukacijskih programa i u cjeloživotnom obrazovanju, neformalnom i informativnom obrazovanju, s posebnim naglaskom na građane treće životne dobi. "Kad govorimo o razvoju kulture, ne možemo zanemariti i razvoj kulturnih industrija, prije svega u polju knjige, u polju video igara, u polju filma, u polju glazbe i izdavaštva", ustvrdio je Pristaš. Kao primjere kulturne politike u Zagrebu izdvojio je početak radova na Paromlinu, osnivanje nove ustanova u Zagrebu, napomenuvši da imaju namjeru krenuti prema napuštenim industrijskim objektima i onda dati te prostore u svrhe razvoja kulture i razvoja same zajednice.

12:20 - Politička platforma Umirovljenici zajedno poručila je u nedjelju da Hrvatska treba priznati u radni staž godine redovitog studiranja, jer bi to bio značajan iskorak u poboljšavanju statusa hrvatskih umirovljenika sa fakultetskim obrazovanjem, ali i putokaz za mlade.

"Mladi vide da su mnogi njihovi vršnjaci po četiri, pet, pa i više godina redovnog studiranja umjesto 'prihoda' imali trošak, kao i da su nerijetko u cijelom nizu zanimanja, posebno u javnom sektoru, nakon zaposlenja imali podjednaku, a nerijetko i manju plaću od svojih već podosta situiranih vršnjaka koji nisu studirali", istaknuli su u priopćenju. Smatraju i da nekima to može biti i razlog više da nakon završenog studija ostaju u Hrvatskoj jer mladi i školovani ljudi ne odlaze u svijet samo zbog viših plaća "već sve više i zbog čitavog niza dubioznih pravila uz otežano profesionalno napredovanja u Lijepoj našoj".

Iz Političke platforme Umirovljenici zajedno podsjećaju da su se, kada su prošle godine predstavili prijedlog za priznavanje svakog oblika rada tijekom studiranja u radni staž, neki "intelektualci“ smijali i zbijali šale, no sada oni plagiraju njihov prijedlog lažući javnost da su upravo oni prvi koji to predlažu.

"Kako je pored tolike brige za studente uopće bilo moguće da se studenata nisu sjetili cijeli jedan mandat u Hrvatskom saboru", pitaju se. Po njihovim riječima, većina ljudi zbog studiranja i traženja posla nije bila u mogućnosti ostvariti puni radni staž do svoje 65. godine, a kraći radni staž se i inače reflektira na konačnu visinu mirovina, tako je sasvim jasno da su godine studiranja sasvim mjerljiva "financijska" kazna.

"U kontekstu borbe protiv siromaštva takva svojevrsna penalizacija treba što prije biti okončana, priznavanjem godina studiranja u staž", ističu. Takvu praksu već ima Poljska koja za 5 godina studiranja priznaje čak 8 godina u radni staž, Njemačka dopušta do navršene 45. godine života upisivanje staža u trajanju studiranja, a Belgija i Austrija omogućavaju otkup godina studiranja koje ulaze u radni staž i utječu na mirovine. Političku platformu Umirovljenici zajedno čine Stranka umirovljenika (SU), Blok umirovljenici zajedno (BUZ) i Demokratska stranka umirovljenika (DSU).

6:30 Stranke su se raspršile na sve strane. Na presici stranke Možemo!, u Zagrebu, Urša Raukar-Gamulin, Teodor Celakoski, Goran Sergej Pristaš i Antonija Letinić predstavljaju izborni program za kulturu. U planu je predstavljanje liste Mosta za 1. izbornu jedinicu s nositeljicom Marijom Selak Raspudić, predstavljanje kandidata i kandidatkinja liste koalicije Rijeke pravde iz 7. izborne jedinice kojemu će nazočiti i predsjednik SDP-a Peđa Grbin, predstavljanje liste broj 5 Domovinskog pokreta i partnera za III. Izbornu jedinicu na čelu s Davorom Dretarom. Predstavljanju će nazočiti Ivan Penava, Predstavljanje koalicijske liste Rijeke pravde za 5. izbornu jedinicu i druženje s mještanima. Na predstavljanju će biti i Predrag Fred Matić, član Predsjedništva SDP-a i prvi na listi koalicije u 5. izbornoj jedinici.

6:00 "Kako je moguće da imate trgovanje utjecajem, Rimčeva traži i moli Butkovića da zaposli nekog u privatnoj firmi koja radi s Butkovićevim ministarstvom. Kolike su šanse da Butkovića ta firma odbije? Kako se to zove? Je li to kriminal? Jel' to trgovanje utjecajem? U trećoj republici to će biti prva dnevna raspored, iskorjenjivanje poganog shvaćanja vlasti" kazao je jučer u Kninu Milanović. Butković je kasnije odgovorio: "Je li trgovanje utjecajem ako predsjednik Republike, u konkretnom slučaju Ti Zorane Milanoviću, osobno traži od državnih i privatnih banaka da otvore račun njegovom rođaku koji je pod sankcijama zbog povezanosti s ruskim kapitalom? 2. Što si dobio kod protučinidbu za taj angažman?"

