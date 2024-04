Plenkovića pitali za prepirku Milanovića i svog ministra: 'Neka prvo ovaj odgovori'

"Naš je zadatak da naš program pošalje poruku hrvatskom narodu da su ljudi s iskustvom na listama HDZ-a, zajedno s našim parterima, i da će oni pronaći rješenje na sve krize", kazao je danas u Zagrebu premijer Andrej Plenković. Naveo je kako se u njihovom mandatu znatno razvio turizam, a osvrnuo se i na neradne nedjelje: "Meni je posebno drago da je Zakon o trgovini preživio test ustavnosti. Drago mi je da je Ustavni sud odlučio da je Zakon u skladu s Ustavom".

Na pitanje o TikTok-u, društvenoj mreži koju je nedavno otvorio, kazao je koji je njegov video najpopularniji. "Prvi je bio rekordan. Jako je to zgodno. Na taj način dižemo svijest o izborima jednom krugu ljudi koji nije na drugim mrežama i slabije prati mainstream medije. Nastojimo biti interaktivni. Osvježio nas je, veselimo se nastavku komunikacije", navodi.

Upitan o optužbama ministra Olega Butkovića na račun Zorana Milanovića, Plenković je naveo: "Neka odgovori ovaj prvo. Nemam ja što dodavati u ovoj fazi. Neka odgovori".

"Bunca napamet. To što on govori može trpjeti samo najuži krug njegovih prijatelja i rodbine. Nitko drugi tko ima zdrav razum to ne sluša. Da nema on tu dužnost koju ima, ne bi ga nitko gledao ni sekunde. Kao što ni neće nakon ovih izbora", dodao je Plenković govoreći o Milanoviću.

"Uništio je SDP u potpunosti. Imaju čovjeka koji se zove Grbin koji je abdicirao sa svoje funkcije, nije kandidat za premijera. Krahirali su. Napravio je diverziju na cijeli izborni proces, ali oni više ne postoje, ne čuje ih se ni ne vidi. Nisu ništa ponudili za budućnost. Bili su već na rubu političke provalije, on ih je samo gurnuo u tu provaliju za kojom će i sam propasti", nastavio je premijer te kazao: "Nas on uopće ne zanima. Da vi nas ne pitate za njega, ja se ne bi osvrnuo jer je nebitan".

