Paleka odgovorio na optužbe, otkrio kako je kupio nove stanove: 'S tetom sam potpisao ugovor o doživotnom uzdržavanju'

Afera New York, koja se odnosi na optužbe za nezakonito trošenje sredstava poreznih obveznika od strane Turističke zajednice Zadra, ostavka direktora Marija Paleke, potom i njegovo imenovanje koordinatorom upravljanja iste turističke zajednice, u posljednja dva dana dobila je nastavak i optužbama Akcije mladih na račun Marija Paleke, ali i njegovim demantijima.

AM je protiv Paleke podnio i prijave i zatražio da DORH istraži i koncert Rite Ore u Zadru, ali i kako je kupio dva stana i BMW. Nakon što je u utorak Paleka demantirao lokalnom portalu Zadarskom.Hr da je kupio stanove i izjavio da je riječ o nasljedstvu, Akcija mladih je u srijedu ujutro prezentirala dokumente za koje tvrde da su dokaz da ih je kupio. U srijedu navečer je pak Paleka tom lokalnom portalu poslao svoj opširan odgovor u kojem tvrdi da je istina da je vlasnik dvaju stanova u novogradnji, ali i objašnjava kako ih je kupio.

- Ti su stanovi kupljeni nakon što sam prodao dva starija stana, od kojih je jedan naslijeđen od mojih roditelja preminulih prije više od deset godina, a drugi od moje neudane tete koja je preminula prije gotovo dvije godine. Nije imala drugih nasljednika, a ja sam s njom imao ugovor o doživotnom uzdržavanju koje je trajalo dugi niz godina - navodi među ostalim Paleka i dostavlja im rješenja o nasljeđivanju spomenutih stanova. - Točno je da sam nedavno kupio polovno vozilo, BMW (2021. god.), ali nakon što sam prodao stari BMW, koji sam imao i prije nego što sam postao direktor Ureda TZ-a Zadar.

- I da konačno raščistimo optužbe s ukradenim jaknama. Već sam više puta javno objasnio da su te jakne pronađene u vozilu koje mi je bilo ukradeno. Protiv mene se ni tada ni prije ni kasnije nije vodio nikakav kazneni postupak. Da jesam, ne bih mogao biti izabran za direktora TZ-a, odnosno dostaviti potvrdu o nekažnjavanju. Usput, zbog objavljene neistinite informacije u Jutarnjem listu o mojem sudjelovanju u krađi jakni nakon tužbe sam od medijske kuće EPH dobio novčanu odštetu i javni demantij - navodi Paleka i proziva vijećnike Akcije mladih Marka Pupića Bakrača odnosno Antu Rubešu da objave svoju imovinu i pokažu svoju potvrdu o nekažnjavanju.

- Na Indexovu listu uhljeba dospio sam samo i isključivo po dojavi, odnosno na temelju jednostranih, ni s čim argumentiranih informacija iz Zadra. Jer, tzv. afera New York, Manhattan ili Delmonico‘s se nije ni dogodila, bar ne u New Yorku. Već prije nespretnih internetskih objava jednog od hrvatskih gostiju prezentacije kojima se mogao steći pogrešan dojam o tome kako je u stvarnosti sve što smo napravili sve i izgledalo, krenule su optužbe o nekakvom 'privatnom putovanju'.

Namjerno je iskrivljen sadržaj prezentacije, u lavini koja je krenula nije htio biti uvažen niti jedan argument, difamacijski tekstovi koji su tukli po osobnosti gotovo svakog od članova delegacije koja je bila samo i isključivo radna, zauzeli su medijski prostor, a niti jedna lokalna novina nije objavila ni jedan jedini ozbiljan tekst u kojem bi se, objektivno, prikazalo ono što se na toj prezentaciji stvarno dogodilo, zašto je sve baš sve održano na tom i tom mjestu i po toj cijeni, tko je bio na listi uzvanika… Ili izračunao koliko dođe trodnevni najam kuhinje nekog zadarskog vrhunskog restorana i jednodnevni najam restoranske dvorane – s cjelokupnim kuharskim pomoćnim osobljem i konobarskim servisom - za, recimo, svadbenu večeru za 71 osobu s čak 11 različitih jela. Ili upitao nekog od sudionika puta, recimo naše vrhunske kuhare, o tome što se to tamo stvarno dogodilo.

Nitko se nije pozabavio ni činjenicom da su u Proračunu TZ-a Zadar za 2023. godinu osigurana sredstva za prezentacije, a da je Proračun prihvatila Skupština TZ-a sastavljena od dionika u turizmu koji taj Proračun i pune. Objavljivale su se copy-paste FB objave i pisma javnosti u kojima su zadarske strančice, za koje je upitno koliko, iskreno, vidjelo se baš na ovom primjeru, ima ljubavi za svoj Grad, koristile trenutak za vlastitu predizbornu promociju. Svi traženi dokumenti i računi su dostavljeni iz TZ-a Zadar i javno objavljeni, ali su pojedini ‘novinari‘ baveći se, kao, 'istraživačkim novinarstvom', iste te račune objavljivali kao nekakav svoj veliki tragalački uspjeh - navodi Zadarski.hr odgovor Paleke, koji, među ostalim, svoj odgovor portalu zaključuje:

- I za kraj kad je prilika: Dostavljam svoj test na droge koji sam napravio po povratu iz SAD-a, a koji će mi poslužiti kao jedan od argumenata na sudu kad se tamo nađem s onima koji su mene i druge sudionike putovanja optuživali za drogiranje i pijančevanje.

Na izjave Marija Paleke u srijedu kasno navečer reagirao je Marko Pupić Bakrač, vijećnik Akcije mladih, koji je i dostavio dokumentaciju da je bivši direktor turističke zajednice ipak kupio stanove.

- Ne znam je li on na čemu ili nije, ali čovjeku definitivno nije dobro. Ja sam mu kriv što je iznosio neistine o vlasništvu nad nekretninama i pokretnima!? Sad u najnovijem istupu demantira sam sebe, a ja sam za to kriv? On plaćao novinare preko TZ-a, a srušio ga novinarski polusvjet? Ovi što ih je plaćao i Vuksan s onim tekstovima su valjda oličenje moralnosti i profesionalnosti!?

Mi smo jasno i decidirano tražili ostavke članova Turističkog vijeća, a ne smjene.

Je li moguće da Paleka ne razlikuje pojam ostavke i smjene!? Svima je znano da nisam neki miljenik vladajućih te da se protiv mene stalno pokreću montirani procesi. Među ostalim, cijelu obitelj mi je češljala Porezna godinu i pol dana. Nalaz sam obznanio javnosti. Nije problem, neka češlja opet. U čemu je problem da pročešljaju Paleku? Pa sam ih je pozvao iznošenjem netočnih navoda. Da se ne osvrćem na sva nesuvisla trkeljanja Paleke, pozivam ga na sučeljavanje o njegovom radu, liku i djelu, može i mom, naravno...

Kaže da će tužiti ne znam što, ali OK, ja ću na suđenje doći sam. Hoće li i Paleka? Ovo sam napisao za pet minuta, a iz etičnih načela mojih i moje supruge, ne bih nikada ni s kim, a pogotovo bliskim članom obitelji, potpisali ugovor o dosmrtnom održavanju. Brinemo se o njima kao nekad oni o nama - navodi, među ostalim, Pupić Bakrač.

