Ovo je najmoćnija tehnologija koju smo stvorili i širi se rapidno. Hoće li postati inteligentnija od čovjeka?

Posljednjih mjeseci ChatGPT, koji je lansirala kompanija OpenAI, puni medijske stupce. Ima stotine milijuna korisnika. Postao je i omiljena igračka pa se ljudi zabavljaju postavljanjem pitanja, od ozbiljnih do šaljivih. Pokušavaju ga zbuniti i natjerati na pogreške. No nije svima do šale. Italija ga je privremeno zabranila zbog kršenja europskog pravilnika o privatnosti. Vodi se bitka ChatGPT vs. GDPR. Zabrinute su i druge europske države, ne samo zbog zaštite osobnih podataka nego i dezinformacija, kibernetičkog kriminala, prijevara... Studenti varaju na ispitima jer im AI piše eseje. Prošlog mjeseca jedan je mladi Belgijac počinio samoubojstvo nakon što je tjednima komunicirao s chatbotom. Čak je i vizionar Elon Musk pozvao na oprez zbog mogućih dubokih rizika za čovječanstvo. Europski regulatori su na mukama, zaziva se zakon o umjetnoj inteligenciji. I u SAD-u se javljaju zahtjevi da se istraži OpenAI i blokira razvoj chatbota, programa umjetne inteligencije koji simulira interaktivni ljudski razgovor, koristeći ključne unaprijed uvježbane fraze i slušne ili tekstualne signale.