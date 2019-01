Ove godine apokalipsa? 'Nakon 7 dana katastrofa slijedi sudnji dan'

Kontroverzni prorok najavljuje kraj svijeta ove godine. Naime, David Montaigne tvrdi kako će se Bog vratiti na Zemlju u prosincu kako bi sudio čovječanstvu i tada će završiti svijet koji poznajemo.

U svojoj knjizi "Kraj vremena i 2019.: Kraj kalendara Maja i odbrojavanje do sudnjeg dana" tvrdi kako je zapisano u zvijezdama da će do ove godine trajati čovječanstvo, piše The Sun.

On kaže kako poravnavanje zvijezda koje su opisali biblijski pisci, ali i Maje, označavaju sudnji dan.

Poravnavanje će se dogoditi u prosincu, što će izazvati niz apokaliptičnih događaja tijekom sedam dana.

– Dana 21. prosinca 2019. preživjeli će doživjeti prvi dan pomaka polova kada će se cijela površina planeta pomaknuti izvan položaja i pomicat će se preko slojeva koji su tekući ispod kore – opisuje David Montaigne.

– Tijekom idućih nekoliko dana to će prouzročiti potrese i velike valove, ali će i aktivirati vulkane što će gotovo potpuno uništiti našu civilizaciju. Postoji niz dokaza u povijesnim, geološkim i biološkim zapisima koji pokazuju da se pomicanje polova već događalo. Čak ih i Biblija opisuje u više navrata – dodaje on.

Kaže kako će prirodne katastrofe kulminirati 28. prosinca 2019. godine kada će zapravo biti sudnji dan.

Inače, Montaigne nije prvi koji predviđa apokalipsu.

Pisac Ronald Weinland tvrdi kako će do kraja svijeta doći 9. lipnja ove godine, a svoje tvrdnje bazira na zapisima drevnih Maja. On je apokalipsu predviđao i 2011., 2012. i 2013. godine.

