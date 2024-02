Ovako je Grabar-Kitarović rušila Lozančića: Šef SOA-e Markić ima podršku ključnih ljudi oko Milanovića, on traži promjenu

Iznenadno priopćenje predsjednika Republike o, kako kaže, "navodnom" dogovoru s Vladom o tome da Daniel Markić dobije i treći mandat na mjestu ravnatelja SOA-e ne može se shvatiti drukčije nego da se on, na iznenađenje sviju, sada protivi toj opciji. Milanović sada uvjetuje da se prije bilo kakvog razgovora o imenu ravnatelja SOA-e mora provesti detaljna analiza "(ne)postupanja SOA-e prilikom imenovanja Ivana Turudića... i prema potrebi provesti promjene kako u unutarnjoj organizaciji SOA-e, tako i primjene pravnog okvira za postupanje Agencije".

Kako je do imenovanja ravnatelja SOA-e ostalo još nekih dva mjeseca, Milanović očito svjesno traži nemoguće. Koliko je udar Predsjednika RH bio iznenadan potvrđuju i informacije da je i na Pantovčaku ostao usamljen, jer se Markiću ne protive niti njegov prethodnik Dragan Lozančić, sada predsjednikov savjetnik, a niti Ante Kotromanović, bivši ministar obrane i jedan od najboljih prijatelja Milanovića. To pak ne čudi, jer Markić je bio njihov "momak", kolega iz ekipe, koji je do vrha SOA-e prolazio sve potrebne razine i bio je osoba od povjerenja i Lozančiću.

Prije osam godina, bura oko Markićevog imenovanja trajala je također dva mjeseca. Njoj je prethodio veliki skandal jer je protiv ostanka Dragana Lozančića, tadašnjeg šefa SOA-e, bila tadašnja predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović, koja je tražila i poduzela korake za njegov hitan opoziv. Kasnije će se pričati da je bila osobno povrijeđena, jer navodno nije znala da je bila upala u mjere kojima je tada bio obuhvaćen Zdravko Mamić.

Protiv njegovog hitnog micanja bio je tadašnji premijer Tihomir Orešković. Tako se došlo do imena Daniela Markića, a Lozančić je kasnije u dogovoru Plenkovića i Milanovića ipak dobio odgovarajući državni posao, a nije bio hirovito izbačen na cestu, kako je priželjkivala Predsjednica. No, ni tada Markić glatko ne prolazi, jer nije bio izbor prvog potpredsjednika tadašnje Vlade Tomislava Karamarka. Na kraju, javio se i general Ante Gotovina, koji je svoj autoritet uložio da ipak prevagne ideja o ostavljanju Markića. On je, naime, kao mladić od 19 godina bio napustio Pariz i studij na Sorboni, te se prijavio u Gotovinine zelene beretke, pa ga je Gotovina imao prilike dobro upoznati tijekom Domovinskog rata.

Gotovina je tada ustvrdio kako je Markić odličan izbor za šefa tajne službe, što nije odgovaralo onima koji su na tu poziciju željeli staviti "svog čovjeka". Kazao je kako je Markić na njega ostavio dojam "discipliniranog, hrabrog, požrtvovnog i perspektivnog časnika". Nakon rata, u kojem je bio i ranjen, Markić odlazi u obavještajnu zajednicu u HIS, koju je vodio Miroslav Tuđman. Gotovina je potvrdio da je Tuđman tada tražio pouzdanu osobu koja govori strane jezike i koja bi bila časnik za vezu u HIS-u. Izbor mladog Markića, francuskog i hrvatskog državljanina, bio je dakle logičan.

Potom Markić odlazi u diplomaciju, radio je u Misiji RH pri EU u Bruxellesu. Opet se vraća u obavještajnu zajednicu, gdje je vodio odjele za međunarodnu suradnju i operativni sektor u SOA-i. Zanimljivo da je dolaskom Lozančića, dakle, sada savjetnika Milanovića za pitanja nacionalne sigurnosti, Markić odmah napredovao i preuzeo vođenje međunarodne suradnje SOA-e. Tim više sada čudi ova Milanovićeva diverzija u zadnji čas, kojom stvara novu nestabilnost, a dodatno zabrinjava to što on na Pantovčaku izgleda više ne sluša savjete niti svojih savjetnika, niti svojih najboljih prijatelja.