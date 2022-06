Ova kontroverzna odluka Europske komisije na meti je brojnih kritika zastupnika

Kontroverzna odluka Europske komisije o potvrđivanju poljskog plana za oporavak i otpornost, čime se otvara put za isplatu gotovo 24 milijarde eura bespovratne pomoći i 11,5 milijardi eura povoljnih kredita - iako odluka nije bezuvjetna i Varšava prije isplate mora dokazati napredak u pogledu neovisnosti pravosuđa - naišla je jučer na brojne kritike zastupnika Europskog parlamenta na plenarnom zasjedanju u Strasbourgu.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen već se nekoliko dana suočava s teškim kritikama zbog zelenog svjetla za Poljsku, a protiv ove odluke bilo je i nekoliko članove Europske komisije. Kako je ovih dana izvijestio Politico, toj se odluci suprotstavilo čak pet članova Komisije, a među njima i troje potpredsjednika: Frans Timmermans, Vera Jourová i Margrethe Vestager. Štoviše, zastupnici liberalne skupine Obnovimo Europu (Renew Europe) u ponedjeljak su počeli prikupljati potpise za prijedlog izglasavanja nepovjerenja Europskoj komisiji, iako je malo vjerojatno da će taj pokušaj uspjeti.

Nepoštivanje Suda EU

Von der Leyen pokušala je jučer u Strasbourgu obrazložiti i opravdati tu odluku, koja je sporna zbog više razloga. U Bruxellesu su pokrenuli postupke protiv Poljske smatrajući da Varšava želi podrediti sudstvo, dok su u Varšavi uvjeravali da samo žele sudstvo očistiti od sudačke samovolje i ostataka komunističke ideologije. Komisija sada uvjerava da Varšava neće dobiti ni centa prije nego što dokaže da poštuje vladavinu prava, uredi pitanje disciplinskih postupaka protiv sudaca i provede reviziju već provedenih postupaka, s obzirom na to da je Poljska upravo usvajanjem novih disciplinskih pravila protiv sudaca prije nekoliko godina prekršila neovisnost sudstva, što je kasnije potvrdio i Sud EU.

Međutim, čelnike grupacije Renew, koja je pod kontrolom Emmanuela Macrona, najavljene mjere ne zadovoljavaju. Kritičari te odluke tvrde da je riječ o političkom potezu, s obzirom na to da je nakon poljskog prihvaćanja golemog broja izbjeglica iz Ukrajine pitanje vladavine prava palo u drugi plan. Guy Verhofstadt, Sophie in 't Veld i Luis Garicano poručuju da je riječ samo o kozmetičkim mjerama, kojima se ne osigurava poštivanje odluke Suda EU, a taj zaključak inicirao je i početak prikupljanja potpisa za izglasavanje nepovjerenja sadašnjoj Europskoj komisiji.

Naime, kako se navodi u pismu koje je priloženo uz prijedlog izglasavanja nepovjerenja, ako Komisija Ursule von der Leyen ne ispunjava svoju ulogu čuvarice europskih ugovora, Europski joj parlament mora uskratiti povjerenje. Da bi zahtjev za izglasavanje nepovjerenja bio prihvaćen, mora ga potpisati najmanje desetina zastupnika, kojih je ukupno 705, a samo skupina Renew ima 103 zastupnika. Iz te skupine poručuju da će zahtjev biti uložen u proceduru kad Komisija počne isplatu novca Poljskoj ako Varšava do tada ne bude provela presudu Suda EU i ne bude priznala nadređenost europskog prava. Sud EU naložio je Poljskoj da od 3. studenoga prošle godine plaća kaznu od milijun eura dnevno zato što nije suspendirala sporno Disciplinsko vijeće, ali poljske vlasti to i dalje odbijaju.

Komisiji je izglasano nepovjerenje ako zahtjev podrži dvotrećinska većina zastupnika, što se neće dogoditi. Europska pučka stranka (EPP), najsnažnija politička grupacija, logično, ne podržava prijedlog, s obzirom na to da iz EPP-a dolazi i Ursula von der Leyen. Ni u redovima socijalista i demokrata (S&D) nemaju razumijevanja za tu inicijativu, poručujući da je u ovom trenutku jedinstvo najveća europska snaga, a da neki sada to jedinstvo pokušavaju dovesti u pitanje i pozornost usmjeriti prema Europskoj komisiji, i to u trenutku usvajanja najvažnijeg zakonodavnog paketa cijelog mandata, što S&D neće podržati.

Poljski Gilead

Poljska se suočava i s novim kritikama zbog još jedne odredbe koju poljska opozicija opisuje kao nastavak postupnog ograničavanja reproduktivnih prava žena. Riječ je o odredbi kojom je poljski ministar zdravstva Adam Niedzielski naložio liječnicima da moraju bilježiti sve podatke o trudnoći, uključujući sva prošla i aktualna oboljenja, posjete liječniku, tretmane i slično. Time se uspostavlja registar trudnoća, čime poljske vlasti, kako ih optužuje opozicija, žele dodatno otežati pobačaj, s obzirom na to da će pristup registru biti dopušten i tužiteljstvu, koje je pod nadzorom vladajućih nacionalističkih populista.

Poljske vlasti postupno ograničavaju reproduktivna prava žena. Počelo je s ograničavanjem dostupnosti kontracepcijskih tableta prije šest godina, zatim ukidanjem državnog financiranja umjetne oplodnje, a onda i gotovo potpunom zabranom pobačaja, zbog čega su Poljakinje koje žele napraviti pobačaj prisiljene pomoć potražiti izvan Poljske. Čini se, međutim, da ni to nije zadovoljilo vladajuće ultrakonzervativce, koji od Poljske pokušavaju napraviti Gilead i potpuno zavladati ženskim tijelima i reproduktivnim pravima žena.

U povodu toga oglasio se i SDP-ov europarlamentarac Predrag Matić, član Odbora za rodnu ravnopravnost i ženska prava, poručivši kako se uspostavom registra trudnoća u Poljskoj ostvaruje jedan od najcrnjih scenarija po pitanju ženskih prava, i to u EU.

"Ovakvim inicijativama nije mjesto u EU i ne možemo se skrivati iza argumenta o 'nacionalnoj nadležnosti' dok žene doslovno umiru", poručuje Matić.