Ova država EU mogla bi dobiti svojeg Orbana. U igri su i ovdje tajne službe

Ovog mjeseca u Slovačkoj se trebaju održati opći izbori. Nekadašnjem premijeru, lijevom populistu jako sklonom Rusiji, snažno rastu šanse za pobjedu. To bi moglo ovu zemlju od čvrstog saveznika Ukrajine stvoriti barem novu Mađarsku. Jer, Roberta Ficu zovu i novim Orbanom. Kao što ga neki zovu i slovačkim Putinom. Ususret izborima dogodio se i veliki obavještajni skandal. Prije nekih mjesec dana slovačka je policija privela šefa kontraobavještajne službe SIS Michala Alaca i zadržala ga na 48 sati.

Bilo je to samo dan nakon što su protiv njega podignute optužnice zbog uključenosti u kriminalne zavjere unutar obavještajne zajednice kojima je bio cilj manipulirati istrage visokoprofilnih slovačkih političara te drugih sadašnjih i bivših državnika te zemlje. Nije ništa novo, ranije su optuživani i Alacev prethodnik Vladimir Pcolinsky kao i pet drugih policijskih i obavještajnih dužnosnika. Još je zanimljivije kada se pogleda za što su optuženi Alac, Pcolinsky i drugi a to je pokušaj diskreditacije istražitelja koji sudjeluju u istragama korupcijskih afera bivših vlada koje je vodio upravo Robert Fico koji je danas lider stranke Smer-SD, odnosno socijaldemokrata.

Fico je, naime, tri puta bio premijerom Slovačke a sada se, prema pisanju različitih medija, našao pod istragom temeljem optužbi iz travnja 2022. kako je s ministrom unutrašnjih poslova Robertom Kalinakom, ustanovljavao i podupirao kriminalne skupine unutar državnih struktura. Ali je tu istragu zaustavio studenog prošle godine državni tužitelj Maros Zilinka temeljem zloglasnog paragrafa 363 koji omogućuje osobi na toj funkciji da jednostavno zaustavi bilo kakvu istragu naprosto je proglašavajući neosnovanom. Fico za sve ima objašnjenje.

- Zaboravimo na rat unutar policije i progovorimo vrlo jasno. Predstavnici vlasti, predsjednica i progresivni dio političkog spektra u Slovačkoj pokušavaju dobiti kontrolu svih državnih snaga, rekao je nastavivši kako su opisana privođenja pokušaj policijskog puča te nastojanje da se manipulira dolazećim izborima.

Izgleda da mu je upalilo jer je Smer po anketama sada najjača stranka s oko 20 posto glasova, druga je Progresivna Slovačka s između 15 i 17 posto. Tako, ako 30. rujna, njegov Smer pobijedi Europa će na grbači imati još jednog alternativnog desničara nalik Viktoru Orbanu, koji sebe kao državnika i oblikuje po uzoru na mađarskog premijera. Čak i malo više od toga, jer ne škrtari na pohvalama Rusiji i Vladimiru Putinu. Ne treba zaboraviti kako je Slovačka nakon Poljske najčvršći saveznik Ukrajini koja je čak i prva ondje poslala ratne zrakoplove. A Fico u podupiranju Rusije nije sam, nižu se skandali poput pokušaja podmićivanja novinara.

No, ne radi se samo o političarima i državnim službenicima već i o općoj javnosti jer prema nekim anketama 50 posto Slovaka vjeruje da su SAD sigurnosni rizik što je bitno veća brojka od prije par godina a tek 40 posto vjeruje da je Rusija glavni krivac za rat u Ukrajini što je najniže u središnjoj i istočnoj Europi. Sa Slovačkom je Zapad imao problema od raspada Čehoslovačke no ipak je ušla i u NATO i u EU. A tada se pojavio Robert Fico i postao premijerom 2006., 2012. i 2018. donijevši antizapadnu politiku no ipak se trudeći ne ugroziti stečeni status u NATO-u i EU. Da bi se onda 2018. godine dogodilo ubojstvo Jána Kuciaka, mladog istraživačkog novinara, koji je istraživao upravo korupciju u Ficovoj vladi, muljanje s EU fondovima te ulogu talijanske mafije u svemu tome.

Sa zaručnicom Martinom Kušnírovom nasmrt je nastrijeljen ispred svojeg stana. Ubojstva su bila naručena. Bilo je to nešto što slovačka javnost nije mogla podnijeti pa je nakon prosvjeda desetaka tisuća Slovaka Fico morao sa svojom vladom podnijeti ostavku. On sam je za sve okrivio Georgea Sorosa koji je 'pedro' za bilo koju desnu vladu u Europi iako je zanimljiva činjenica da mu je u tom trenutku leđa okrenuo i koalicijski partner, manjinska stranka Mađara, Hid odnosno Most.

Za predsjednicu je izabrana odvjetnica liberalni nazora Zuzana Čaputová, nešto kasnije izabrana je i nova vlada obećavši promjene. A onda dolazi pandemija i sve se trese. U posljednje četiri godine Slovačka mijenja četiri premijera. Nastupa i inflacija, energetska kriza, rat, zadnja vlada pada u prosincu. Sve to doprinijelo je gotovo nevjerojatnom povratku Roberta Fica u vrh slovačke politike. Nakon svega, Čaputová je objavila kako se nema više namjeru kandidirati. Slušati Ficovu retoriku nije baš jednostavno, Ukrajinci su za njega fašisti, slovačka vlada ne bi smjela u Ukrajinu slati vojnu pomoć, a ona sama je za njega američki agent.

Oko 2.000 Facebook stranica cijeli antizapadnu propagandu, predsjednica je upozorila i na informacijsku oluju političkih denuncijacija s desna. Kao jednog od glavnih krivaca označava se bivšeg premijera Igora Matoviča koji je izgradio antikoruptivni imidž kojim je došao na vlast, ali je pokazao jako loše vještine rukovođenja u krizi te je ostavio dojam vrlo neprofesionalne politike. Ispalo je, naime, da se radi o salonskom političaru koji radije drži satima duge tiskovne konferencije i svađa se s protivnicima na društvenim mrežama ne čineći previše toga konkretnoga. - Cijeli se svijet bavi COVID-om a mi premijerom, rekla je predsjednica Čaputová. I sada se vraća Robert Fico. Koji se, izgleda, prije nekoliko dana susreo i s Miloradom Dodikom.

