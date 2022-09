Otpremnine članova Uprave Ine poslovna su tajna

Kako je i najavljeno, Vlada je danas na zatvorenoj sjednici Nadzornom odboru Ine predložila razrješenje hrvatskih članova Uprave te kompanije. Dan prije ostavku je, podsjetimo, podnio predsjednik Uprave Sándor Fasimon. Njegova je ostavka usljedila nakon izbijanja megaafere s malverzacijama u prodaji plina u kojoj je, po tvrdnjama USKOK-a, Ina oštećena za više od milijardu kuna.

O Vladinoj odluci novinare je nakon sjednice izvijestio ministar gospodarstva Davor Filipović, poručujući da Vlada očekuje ostavku i preostalih članova Uprave, onih koje je imenovala mađarska strana, te naglasivši kako vjeruje da će se situacija i razviti u tom smjeru. Na pitanja o izdašnim otpremninama koje čekaju hrvatske članove Barbaru Dorić, Niku Dalića i Darka Markotića jer nisu podnijeli ostavke, unatoč poruci premijera Andreja Plenkovića da Uprava više ne uživa povjerenje Vlade, ministar Filipović odgovara da ne može iznositi detalje njihovih ugovora s Inom jer riječ je o poslovnoj tajni.

– Što se tiče otpremnina, oni imaju regulirane ugovore s Inom, to je sfera poslovne tajne. Nadam se da se nećete ljutiti, ali to je nešto što osobno ne mogu iznijeti, to morate pitati njih – rekao je ministar.

Iz Ine su nam, pak, prije toga neslužbeno potvrdili kako ni Fasimon ni drugi članovi Uprave nemaju pravo na otpremnine jer su zaposlenici MOL-a, a to će ostati i dalje.