Otkriveni novi detalji mučnog slučaja Hrvatice koja je ostavila svoje dijete u vinogradu u Mađarskoj

Hrvatsku je potresao slučaj 31-godišnje Hrvatice koja je prekjučer bila primljena u osječku bolnicu, da bi se uspostavilo da je rodila dijete u vinogradu u Mađarskoj i ostavila ga tamo.

Nakon što su djelatnici u bolnici alarmirali mađarsku policiju, djevojčica teška dva kilograma pronađena je živa.

- Oko 11 sati ujutro na mjestu događaja pronašli smo nered, prljavštinu i komadiće posteljice. Tražili smo i dodatne snage na terenu, pa smo u potragu uključili i potražne pse - kazao je za RTL Miklos Angyal, glavni istražitelj mađarske policije.

>> VIDEO Hrvatica rodila u Mađarskoj pa ostavila bebu u vinogradu: Pobjegla je u osječku bolnicu, a dijete je umrlo

Helikopterom hitne pomoći beba je prevezena u bolnicu, no nedugo nakon je preminula.

- Prema našim informacijama, dijete je na otvorenom provelo više od 24 sata bez nadzora. Djevojčica je bila pothlađena, izmjerili smo stvarno nisku tjelesnu temperaturu. Sve je to brzo dovelo do dehidracije i do niske razine zasićenosti šećerom, te je dijete postepeno ostalo bez kisika. Bilo je i ozljeda, i sve je to očito dodatno pogoršalo stanje djevojčice - ispričala je pedijatrica Maria Szasz.

Policija tek treba utvrditi okolnosti ovog događaja te motive majke da ostavi dijete nakon rođenja.

- Ona na tom ispitivanju može iznositi svoju obranu ili se braniti šutnjom, nakon toga će Državno odvjetništvo procijeniti je li protiv ove počiniteljice potrebno izricati mjeru istražnog zatvora ili neku drugu mjeru - kazala je odvjetnica Ines Margetić, a svoj je komentar dala i pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević.

- Dijete bude ostavljeno na pragu, na ulazu u neki stambeni objekt ili kuću, ili pokraj kontejnera odnosno na mjestima gdje dijete može biti od nekoga uočeno, ali ovakav slučaj ostavljanja u vinogradu, na mjestu gdje je mala vjerojatnost ili gotovo nikakva da netko uoči dijete, to je doista zastrašujuće - smatra.

Majka je još prekjučer primljena u bolnicu. Više se tamo ne nalazi, a danas je bila dobrog kliničkog stanja te je otpuštena iz bolnice. Istraga trenutno ide u više pravaca, a ispituju se svi koji su povezani s majkom.

- Neki krug osoba koji su mogli zdravo logički znati da je ona trudna će biti taj krug ljudi koji će se ispitivati – znači potencijalni partner, njezini roditelji, osobe koje s njom žive u kućanstvu i slično - kazala je odvjetnica.