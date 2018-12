Pojavile se satelitske snimke - otkrile uzrok razornog tsunamija?

Pretpostavljalo se da je uzrok tsunamija, koji je pogodio u subotu navečer indonezijske otoke Javu i Sumatru, prouzročila podvodna klizišta koja je vjerojatno pokrenula erupcija vulkana Anak Krakatau, a sada se ta tvrdnja pokazala točnom.

Naime, na Twitteru su se pojavile satelitske snimke radara za snimanje površine Zemlje Sentinel 1 Europske svemirske agencije koje sada to i potvrđuju. Na snimkama se vidi kako se dio vulkana urušava, a prema nebu se diže oblak pepela što znači da tsunami nije uzrokovao potres prema nekim tvrdnjama.

In Sentinel-1 image of Krakatau (Dec. 22, 2018, 22:33:45 UTC), somethings are captured. https://t.co/ZIxDqjqMsk by @sentinel_hub #EarthObservation pic.twitter.com/wIxnltpnsH

Take images which are 12 days apart, same sensor, same orbit, for much smoother results pic.twitter.com/UbALPtq5AM