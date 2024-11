Otkriven misteriozan kvar na podmorskom kabelu između Njemačke i Finske

Misteriozni kvar, koji dolazi samo nekoliko tjedana nakon što je iz SAD-a stiglo upozorenje na pojačanu aktivnost ruske vojske oko ključnih podmorskih kabela, javio se na telekomunikacijskom kabelu koji povezuje Finsku i Njemačku. Kvar je, javlja državna finska tvrtk Cinia koja upravlja vezom, poremetio komunikacijske usluge. Kabel C-Lion1 povezuje Helsinki s Rostockom u Njemačkoj.

Proteže se na gotovo 1200 kilometara te je jedina izravna fizička veza te vrste između Finske i središnje Europe i prolazi uz ostale ključne dijelove infrastrukture, uključujući plinovode i energetske kabele. Nejasno je što je uzrokovalo kvar, a iz Cinie su objavili kako se problem još uvijek istražuje. Dva američka dužnosnika izjavila su za CNN u rujnu da SAD vjeruje da je sada vjerojatnije da će Rusija izvesti potencijalne sabotaže na kritičnim dijelovima infrastrukture.

