Obrat vezan uz pogubljenje Ukrajinca: Na snimci nije Timofij, nego drugi branitelj

Ukrajinski branitelj, kojeg su pogubile ruske trupe nakon što je izgovorio "Slava Ukrajini", ipak nije Timofij Mikolajovič Šadura, nego Oleksandr Matsievskyi, vojnik iz Nižina u regiji Černihiv. Navode da je riječ o Timofiju objavila je u utorak ukrajinska vojska. Tada je, također, poručila da će osvetiti smrt svog vojnika koji je navodno kao zarobljenik ubijen rafalnom vatrom. Snimka pogubljenja proširila se društvenim mrežama te izazvala pažnju javnosti.

"Po prvim podacima, pogubljeni vojnik je bio pripadnik 30. mehanizirane brigade, Timofij Mikolajovič Šadura", navela je u utorak ukrajinska kopnena vojska na Telegramu, dan nakon objave snimke na društvenim mrežama. Glasnogovornik brigade Anatolij Javorski rekao je tada za AFP da je 41-godišnji vojnik, mobiliziran u prosincu, bio iz okolice Žitomira, na zapadu zemlje. Ipak, sada je Ukrinform, prema podacima Oružanih snaga Ukrajine, objavio kako je ipak riječ o drugom muškarcu.

“Dana 6. ožujka 2023. na društvenim mrežama objavljen je još jedan dokaz ruskih ratnih zločina. Cijela Ukrajina vidjela je strijeljanje ukrajinskog branitelja. Video herojske smrti Oleksandra Matsievskyija postao je viralan u roku od jednog dana i nikoga nije ostavio ravnodušnim”, naveo je Sjeverni regionalni odjel snaga teritorijalne obrane Oružanih snaga Ukrajine na Facebooku.

Looks like the final verified name of the killed in cold blood, Ukrainian POW was Oleksandr Matsiyevsky. Various sources now confirm this.https://t.co/W25g8rJmyD pic.twitter.com/UJh59LzCen