Otkriven arsenal oružja u kući u Sesvetskoj Selnici: 'Kad su okružili kuću, on je viknuo da se predaje'

Rijetko koji mještanin Sesvetske Selnice mogao je očekivati dramu koja se dogodila u srijedu. Policija je uhitila muškarca u Sesvetskoj Selnici kod kojeg su pronađene značajne količine oružja: četiri bombe, automatsku pušku i 700 komada streljiva.

- Vidio sam policiju kako kruži oko kuće, rekli su nam da ne izlazimo jer imaju situaciju s jednim gospodinom. Pitao sam što je, policajac mi je samo odgovorio da uđem u kuću i da će sve biti dobro. Onda su došle dvije marice, izašli su oni policajci u oklopima, specijalci. Kad su okružili kuću, on je viknuo da se predaje i izašao van. Zadržali su ga, dok su drugi policajci pretraživali kuću i onda su našli sve oružje, ispričao je svjedok za 24sata.

Policija je govoreći o slučaju navela samo kako su izašli na teren po dojavi i da se muškarcu pruža liječnička pomoć. Susjedi govoreći o slučaju navode kako je riječ o muškarcu koji inače živi s majkom, te da inače nije problematičan čovjek. Glasine da je prijetio socijalnoj radnici odbacila je Tatjana Štritof, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb, no poznato je i to da su njemu i majci ukinuta socijalna pomoć što neki smatraju okidačom.

Majka muškarca odbacila je sve optužbe da je prijetio.

- Ma što bi prijetio, nije on takav! On je jučer čekao socijalnu radnicu koja nam je trebala doći u posjet jer su nam bez objašnjenja ukinuli socijalnu pomoć od 960 kuna. Ja sam bila u crkvi kod sestara i kad sam došla doma, on je bio uhićen, a tu je bila policija - ispričala je.

Potvrdila je novinarima da je znala za oružje

- Ali što ja tu mogu, kad je bio manji sam mogla utjecati na njega, sad kad je odrastao čovjek, više ne mogu. Čekam da se vrati pa da porazgovaramo, policajac mi je jučer rekao da će ga zadržati dan, dva - kazala je.

