Otišao Trumpov kontroverzni ministar: trošio na putovanja, čuvare...

Američki predsjednik Donald Trump prihvatio je u četvrtak ostavku Scotta Pruitta, vrlo kontroverznog ministra za okoliš nakon niza skandala povezanih s njegovom načinom života i korištenjem državnog novca.

"Prihvaćam ostavku Scotta Pruitta s mjesta čelnika Agencije za zaštitu okoliša (EPA)", napisao je Trump u tweetu nakon višemjesečnih nagađanja da će Pruitt otići iz vlade.

I have accepted the resignation of Scott Pruitt as the Administrator of the Environmental Protection Agency. Within the Agency Scott has done an outstanding job, and I will always be thankful to him for this. The Senate confirmed Deputy at EPA, Andrew Wheeler, will...