Oteli ga dok se kao dječak (6) igrao u parku, obitelj ga pronašla nakon više od 70 godina: 'Bili smo presretni'

Nakon više od sedam desetljeća obitelj je uspjela pronaći muškarca koji je još kao šestogodišnjak bio otet u dječjem parku u Kaliforniji. Američki mediji prenose priču o Puertorikancu Luisu Armandu Albinu, danas ocu i djedu, umirovljenom vatrogascu i veteranu koji je u sklopu marinaca služio u ratu u Vijetnamu, kojeg je uz pomoć policije i DNK analize pronašla njegova nećakinja.

Inače, Luis je nestao još 21. veljače 1951. godine kada ga je iz parka namamila jedna žena u parku u West Oaklandu. Dok se igrao sa svojim bratom, žena mu je prišla i obratila mu se na španjolskom jeziku te mu rekla da će mu kupiti slatkiše. Umjesto toga, žena ga je otela i odvela na drugi kraj SAD-a, a njega je obitelj odgojila kao da je njihov sin.

Njegova obitelj godinama je pokušala doći do njega, a u prvim danima organizirana je i velika potraga u koju su bili uključeni i vojnici. Ispitan je i Luisov brat koji je rekao kako im je prišla žena s maramom, no potraga nije dala nikakvog rezultata, prenosi The Guardian.

Ipak, desetljećima nakon njegova 63-godišnja nećakinja Alida Alequin je 2020. iz znatiželje odlučila napraviti online DNK test, koji je pokazao da 22% njenog DNK-a sliči muškarcu za kojeg se kasnije ispostavilo da je davno nestali ujak. Iako prvi pokušaj ponovne potrage nije dao rezultata, policajci su ponovno ove godine na temelju arhivskih članaka koje je pružila obitelj napravila novu DNK analizu muškarca i Alidine majke, te obitelji priopćili kako se rezultati podudaraju - te da je član njihove obitelj već desetljećima na istočnoj obali SAD-a.

- Nismo zaplakali dok istražitelji nisu otišli. Primila sam ruku svoje majke i rekla: ''Pronašli smo ga''. Bila sam presretna - ispričala je nećakinja. Krajem lipnja Luis je otišao u Oakland s članovima svoje obitelji i susreo se sa svojom nećakinjom, svojom sestrom i njenom majkom, te drugim rođacima u emotivnom susretu. Kako je ispričala Alida, njezin ujak zahvalio joj se što ju je pronašao i dao joj poljubac u obraz prilikom prvog susreta.

- Oduvijek sam htjela pronaći ga, i tko zna, možda moja priča može pomoći drugim obiteljima koje prolaze kroz istu stvar. Ja bih im poručila: ''Nemojte odustati'' - kazala je nećakinja.