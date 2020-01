Otac preminulog zaštitara: Planirao se vratiti kući za svoj 41. rođendan

Valentin Eskeričić (40) iz Kupine u Brodsko-posavskoj županiji, mjesta 30-ak kilometara istočno od Slavonskoga Broda, preminuo je u četvrtak u Kabulu u Afganistanu. Eskeričić je ondje radio u jednom hotelu kao zaštitar privatne strane kompanije, a prema neslužbenim informacijama, pozlilo mu je u kupaonici pa se poskliznuo, pao i slomio vrat. Iako su neki njegovi prijatelji u prvi mah pomislili da je nastradao u borbi ili u napadu, prema neslužbenim informacijama riječ je o nesretnom slučaju. Potvrdio nam je to i njegov otac.

Radio na osiguranju

– Moj sin radio je u jednom hotelu, prevozio je ljude od hotela do aerodroma. Iznenada me posjetio jedan njegov kolega s posla koji je iz Bosne i rekao mi da je Valentin preminuo. Rekao je da mu je pozlilo i da su ga pronašli u kući. Valentin i taj kolega inače se ne poznaju jer su radili u različitim smjenama, ali iz tvrtke su mu poručili da me dođe obavijestiti – rekao je tužni Valentinov otac, koji se također zove Valentin.

Prema njegovu kazivanju, Valentin je radio za englesku tvrtku, a u inozemstvo se otisnuo još prije 20-ak godina. Obišao je “pola svijeta”, radeći uglavnom za strane kompanije i to najčešće u opasnim i visokorizičnom zonama. Često je radio i na moru, na osiguranju teretnih brodova i privatnih jahti, ali isto tako i na kopnu, na osiguranju naftnih bušotina na Bliskom istoku.

– Valentin je 19. veljače trebao napuniti 41 godinu. Otišao je u studenome, a kući se trebao vratiti oko 20. veljače. Očekivali smo ga upravo negdje na rođendan. Zadnji put s njim sam se čuo prije devet dana, pretprošle subote. Znam da je u Afganistanu sada vrlo hladno, temperature su debelo ispod ništice pa sam ga pitao kako mu je, rekao je da je dobro – nastavlja otac preminulog zaštitara.

Dodaje kako je njegov sin stalno bio u kontaktu s obitelji i da je njegova sestrična s njim razgovarala u srijedu, dan prije smrti. Na pitanje je li se žalio na posao, je li govorio da mu je teško ili da je opasno, Valentinov otac odgovara da od njega nije ništa čuo.

– Znao sam da sin radi u opasnom području. Stoga sam ga, kad god bih čuo da se negdje dogodila nekakva eksplozija ili napad, zvao da provjerim je li sve u redu, da mu se, ne daj Bože, nije što dogodilo – govorio je utučeni otac, jedva susprežući suze.

Da mi je malo tvoje dobrote...

Valentin Eskeričić nije bio oženjen. Njegova iznenadna smrt pogodila je sve koji su ga poznavali i mnogi su na njegovu profilu na Facebooku izrazili žaljenje zbog njegova preranog odlaska. Njegovi prijatelji ističu kako je bio dobar čovjek i prijatelj, veliki avanturist i zaljubljenik u adrenalin.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

“Vale, moj prijatelju, još ne mogu vjerovati da te nema. Ja i moja djeca ćemo ti uvijek biti zahvalni što si nas veselio svojim dolaskom na svaki njihov rođendan i naša veselja. Nećemo nikad zaboraviti koliko si dao od sebe za našu obitelj. Da mi je samo malo tvoje dobrote koju si imao. Mirno spavaj, moj prijatelju”, napisao mu je jedan prijatelj na Facebooku.

Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova potvrdili su Eskeričićevu smrt, rekavši kako su krenuli s procedurom povratka njegova tijela iz Afganistana.