Hrvatski zaštitar preminuo u Afganistanu: Poskliznuo se i slomio vrat

U Kabulu u Afganistanu u petak je umro Valentin Eskeričić (40) iz Kupine kraj Slavonskog Broda koji je tamo radio u hotelu kao zaštitar privatne strane kompanije. Prema neslužbenim informacijama pozlilo mu je u kupaonici pa se poskliznuo i slomio vrat.

Cijeli je slučaj potvrdilo i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, prenosi Jutarnji list. Iako su prijatelji sumnjali da nije nastradao u nekoj borbi ili napadu njegov otac potvrdio je da se radi o nesretnom slučaju.

- Posjetio me predstavnik britanske agencije za koju je radio i rekao mi za njegovu smrt. Velik mi je to bio šok. On je još prije 20 godina otišao raditi u inozemstvo i dva puta je obišao zemaljsku kuglu, pa sam se bojao svaki put kad bi bio neki napad. I onda mi ovako iznenada jave da je umro, a trebao je idući mjesec doći doma - rekao je otac Valentin, piše Jutarnji list.

Na Facebooku preminulog muškarca mnogo je fotografija gdje pozira s oružjem jer je radio u visokorizičnim zonama. Njegov posao sastojao se od toga da je prevozio je ljude iz hotela do aerodroma, no prije toga je isto tako osiguravao teretne brodove u Somaliji te naftne bušotine u Saudijskoj Arabiji, Libiji i Siriji. Neki od prijatelja su nam rekli da je osiguravao i istraživanja nafte koja je provodila Ina te da je osiguravao i privatne jahte. Iako se radi o opasnom poslu, njegovi prijatelji kazali su da nikad nije bio ni u jednoj direktnoj borbi, ali da je stalno bio u zoni opasnosti.

- Valentina znam od 2012. jer smo bili zajedno na jednoj obuci, a poslije toga smo ostali u kontaktu. On je otišao na 'kopno', a ja na 'more', ali poslije smo se sreli jer je i on došao na brodove, no odradili smo nekoliko zadataka zajedno i onda se on vratio na kopno. Bio je tih, miran, pomalo povučen i uvijek spreman pomoći. I bio je dobar radnik, to je iskustvo koje imam ja i ono što sam čuo od kolega s kopna i mora - rekao je Albin Vrbančić.

Otac tvrdi da je njegov sin oduvijek volio adrenalin, a najgore mu je bilo u Libiji gdje je u zadnji čas uspio pobjeći i izbjeći rat.

Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslovapotvrdili su da su krenuli s procedurom povratka njegova tijela iz Afganistana, a Eskeričićev otac je rekao da će se obdukcija napraviti u Hrvatskoj.