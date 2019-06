Osvanuo sramotan transparent uoči Pridea u Splitu

Na nadvožnjaku u Ulici Domovinskog rata u splitu gdje je prije desetak dana bio istaknut transparent s natpisom 'Gay is OK', noćas je izvješena poruka 'Only dead gay is OK', piše Dalmatinski portal.

Podsjetimo, danas će Splitom još jednom proći parada ponosa. Okupljanje za Split Pride počinje već u 16 sati, a sama povorka ove godine kreće u 17 sati, ali se kreće izmijenjenom rutom: od Đardina preko Ulice kralja Tomislava, Marmontovom, odakle se ove godine skreće u Ilićev prolaz kod kina Karaman, potom Zadarskom na Pjacu gdje će organizatori održati kratak govor, potom se skreće na Marulićevu preko Voćnog trga, potom na Rivu do Hrvojeve ulice iz koje se povorka vraća natrag u Đardin.