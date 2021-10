Osumnjičenik u slučaju Maddie McCann mogao bi biti osuđen do kraja godine, postoje novi dokazi

Slučaj Madeleine McCann, djevojčice koja je nestala 2007. godine, napreduje nakon tvrdnje tužiteljstva da imaju novi dokaz protiv osumnjičenog Christiana Bruecknera.

Njemačke vlasti prošle su godine identificirale 44-godišnjaka kao glavnog osumnjičenika, a sada se smatra kako bi mogao biti doveden pred sud i osuđen do kraja ove godine.

Detektivi iz Scotland Yarda, koji su u početku bili skeptični prema njegovoj umiješanosti, sada su također uvjereni da je on odgovoran za nestanak djevojčice 2007. godine.

- Imamo novi jak dokaz protiv osumnjičenog. Istraga dobro napreduje i nadamo se da ćemo uskoro imati novosti. Ne mogu reći točno kada, no radimo na rješavanju ovog slučaja kao i drugih u kojima je on osumnjičenik - kazao je njemački tužitelj Hans Christian Walters za The Sun.

Brueckner je živio u kamp prikolici nedaleko Praia da Luza kad je Madeleine nestala u svibnju 2007., malo prije svog četvrtog rođendana. Njemačka i britanska policija za njega su prvi put saznale 2017. godine, no tek su u lipnju prošle godine objavile te informacije.