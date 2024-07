Robert Gotić optužen u aferi Varkom: S Ptičekom i Bunićem dogovarao da dobije radove, a zauzvrat je renovirao kuću

Samo mjesec dana, nakon što je mu je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) isporučio prvu optužnicu, kojom ga tereti za davanje mita i trgovanje utjecajem prilikom radova na sanaciji jame za odlaganje otpada Sovjak, Robert Gotić, predsjednik uprave GK grupe i istaknuti član HDZ-a, dobio je još jednu optužnicu kao ''poklon'' od EPPO-a. Ovaj put riječ je o aferi Varkom, a osim njega još su optuženi i Željko Bunić, bivši direktor Varkoma te poduzetnik Stjepan Ptiček. EPPO ih tereti za primanje i davanje mita kako bi se dobila sredstva iz EU koja su bila namijenjena provedbi projekta Dogradnje i rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (Projekt UPOV) u Varaždinu, čija vrijednost prelazi 20 milijuna eura.

Prema navodima EPPO-a, sve se događalo između prosinca 2019. i srpnja 2022. kada su se Bunić, Gotić i Ptiček dogovorili kako će napraviti sve što mogu kako bi pogodovali Gotićevoj tvrtki, odnosno omogućili joj da dobije radove na provođenju Projekta UPOV-a, sufinanciranog sredstvima Kohezijskog fonda Europske unije. Tim radovima je upravljao Varkom, u kojem je Bunić bio direktor, a kao protuuslugu za dobivanje radova, Gotić je obećao Buniću renovirati kuću. Nadalje, EPPO navodi i da su od svibnja 2022. do 2022. okrivljenici osigurali Gotićevoj tvrtki i ugovor o dogradnji i rekonstrukciji UPOV-a. Njegova je tvrtka dobila posao podizvođača za dio radova, vrijednih oko 9,69 milijuna eura, dok je Bunić, kako kaže EPPO, dobio naknadu za financijsko upravljanje.

Bunić i Ptiček se terete da su prvo osigurali da Ptičekova tvrtka dobije ugovor za izradu glavnih građevinskih projekata i pribavljanje građevinske dozvole. Ptiček se tereti i da je manipulirao procesom nadmetanja kako bi osigurao da njegova tvrtka dobije ugovor. U izradi projekta njegova tvrtka je uključila Gotićev geotehničko-građevinski projekt čime je osigurano, navodi EPPO, da posao dobije Gotićeva tvrtka. Ovaj je manevar omogućio je Gotićevoj tvrtki da onda podnese najpovoljniju ponudu i dobije nepoštenu tržišnu prednost. Slijedom toga, Gotićeva tvrtka dobila je posao vrijedan oko 35 milijuna eura dok je Ptičekova tvrtka dobila podizvođača.

Bunić se tereti i da je poduzeo sve što je trebalo da Ptičekova tvrtka dobije Varkomove ugovore u zamjenu za isplatu 10 % od ukupne vrijednosti ugovora. Tih je ugovora bilo 39 i bili su ukupno vrijedni 681.974 eura, a Ptiček je platio i dogovorenih 68.197 eura tako što je namirio Bunićeve privatne troškove, koji se odnose na izgradnju i opremanje njegove nekretnine. Neki od tako dodijeljenih ugovora bili su sufinancirani sredstvima iz Kohezijskog fonda Europske unije, uključujući i onaj najveće vrijednosti

Inače, prije no što su uhićeni u srpnju 2022., trojac je bio jedno vrijeme tajno praćen i prisluškivan. Iz sadržaja tih razgovora istražitelji su rekonstruirali kako su dogovarali namještanje poslova Gotićevoj tvrtki.

- Iskreno, bil vi ovaj posal napravili da vas ja nisam spajal? - pita Bunić svoje sugovornike u jednom od tajno snimljenih razgovora.

- Kaj bi reč rekel? - odgovara mu Ptiček.

U razgovor se tada uključuje i Gotić koji kaže Buniću:

- Naravno da nema problema, naravno da buš dobil... jesam ti već prije rekao da ti dam dvajst puta tri da te se riješim - kaže Gotić Bunić.

Iz tajno snimljenih razgovora proizašlo je i da su se njih trojica redovito sastajali na kavama "jer su imali posla i stalno su razgovarali oko uređaja".

POVEZANI ČLANCI:

- Ja s tim ljudima radim, zato što ću vjerojatno imati financijsku korist od toga - pojašnjava Bunić u jednom od tajno snimljenih razgovora osobi s kojom priča.

Dodaje i da "on radi za postotke"

U tajno snimljenim razgovorima, spominje se i potpisivanje ugovora ali i to da se "mora biti zadovoljan s 32 milijuna..." Za istražitelje je to dokaz da su se njih trojica sastajala i dogovarala kako će se spomenuti natječaj namjestiti tako da Gotićeva tvrtka dobije projekt oko pročistača, dok će Ptičekova biti uzeta kao podizvođač. Kada su ispitani tijekom istrage, nijekali su krivnju.

Gotić je, među ostalim, opisao kako je došlo do toga da njegova tvrtka dobije posao.

- Ni s kim nisam sklapao koruptivne dogovore ni protuusluge za pogodovanje u spornoj javnoj nabavi. Moje je tvrtka specijalist za te poslove te je jedna od dvije tvrtke koja takve poslove u Hrvatskoj izvodi kvalitetno i povoljno - branio se Gotić. Bunić je također nijekao krivnju te je tvrdio da je USKOK-u prijavio tvrtku koja je projekt trebala provesti jer je pobijedila na prvom natječaju, koji je kasnije poništen.

- Oni su tražili dodatnih 30 milijuna kuna, a mi smo plaćali penale, pa je taj ugovor raskinut, a ja sam sve to prijavio USKOK-u. Kasnije je raspisan novi natječaj, a to je radilo povjerenstvo a ne ja. Postupak javne nabave bio je ispravno proveden - branio se Bunić. Krivnju je negirao i Ptiček, koji je tvrdio da je izgradio dokumentaciju za taj projekt, no da to nije bilo pogodovanje Gotiću, kako bi ga on kada dobije posao uzeo za podizvođača.

No iz snimki tajno snimljenih razgovora proizlazi kako je drugim osobama pričao da još nije potpisao ugovor za posao od 70 milijuna kuna. Iz sadržaja tog razgovora jasno je da on strahuje hoće li ili neće dobiti taj posao pa čak u jednom trenutku kaže "da oni bez njega ništa ne znaju".

POVEZANI ČLANCI:

Što se tiče optužnice koju je EPPO prije mjesec dana podigao protiv Gotića, tamo je s njim suoptužen Miroslav Šaravanja, vlasnik tvrtke Sokol Vinkovci, a optuženi su za primanje i davanje mita te trgovinu utjecajem. Prema optužnici, tereti ih se da su spomenuta djela počinili od prosinca 2020. do veljače 2022. a EPPO navodi da su mito primali, odnosno davali, kako bi trgovali utjecajem. Šaravanja se tereti da je Gotiću "pomogao" oko njegovih poslovnih aktivnosti, a ovaj mu je za uzvrat, navodi EPPO, pristao platiti određeni novčani iznos. EPPO tereti Šaravanju da je koristio, svoj utjecaj i veze u određenim trgovačkim društvima i financijskim institucijama kako bi osigurao svu potrebnu pomoć Gotiću i njegovoj tvrtki kod relevantnih poslovnih subjekata i institucija. Cilj je bio da Gotićeva tvrtka dobije određeni posao, za što je, tvrdi EPPO, Gotić pristao Šaravanji dati mito od 130.000 eura (990.000 kuna). Mito mu je isplaćeno u tri navrata.

Gotić je, inače, predvodio zajednicu ponuditelja u prijavi na javni postupak za “Projektiranje i izvođenje radova sanacije jame Sovjak”, čija je ukupna vrijednost bila viša od 44 milijuna eura (337.000.000,00 kuna) s PDV-om. Od tog iznosa 85 % bilo je sufinancirano iz Kohezijskog fonda Europske unije, a EPPO u optužnici navodi da je Šaravanja osigurao da Gotićeve tvrtke dobiju posao i da se taj posao neometano odvija. Osim toga, tereti ga se i da mu pomagao u rješavanju problema koji su se pojavili u fazi provedbe projekta. EPPO navodi i da je Gotić od Šaravanje tražio i da se pobrine da njegova tvrtka od banke dobije odobrenje zatraženog kreditnog okvira jer je Gotić trebao osigurati nastavak svojih poslovnih aktivnosti vezanih uz druge poslove. EPPO je tražio i blokadu nepripadno stečene imovinske koristi.

>> VIDEO Povratak hrvatskih hodočasnika iz Izraela: 'Ako se zračna veza odradi, očekujemo da se danas svi vrate'