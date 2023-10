Sumnjiče ih da su uzeli dva milijuna eura, a smokve nisu zasadili

Jer prema neslužbenim informacijama subvencijska prevara od oko dva milijuna eura te pranje novca za koje se sumnjiče četiri osobe, predvođene Vanjom G., vlasnicom tvrtke Ševelj d.o.o. povod su nove akcije koju je EPPO proveo u suradnji s PU dubrovačko-neretvanskom. Dubrovačka policija u akciji je sudjelovala, jer se istraživala sadnja smokvi na području otoka Jakljana, no uhićenja su obavljena na području Rijeke. Pretraživane su i kuće, stanovi i tvrtke i u Puli, a tijekom srijede, uhićeni su trebali biti dovedeni u Zagreb na ispitivanje. Nakon što budu ispitani, EPPO će odlučiti hoće li za njih tražiti određivanje istražnog zatvora .

EPPO u svojoj najnovijoj akciji sumnjiči ukupno četiri osobe, no naveli su da su za sada uhićene tri. Sumnjiči ih se za subvencijske prijevare i pranje novca u sklopu natječaja Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva koji je raspisala hrvatska Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Udio sufinanciranja projekta sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj je 85%. EPPO sumnja da je subvencija od dva milijuna eura za sadnju smokava, dobivena na temelju lažiranih podataka. Osim toga, istražuje se je li nakon dobivenih potpora, tvrtka Vanje G. uopće te potpore upotrijebila kako bi zasadila smokve. Nju se, neslužbeno se doznaje, sumnjiči da je prilikom prijave za subvenciju neistinito navela i da ima neka vlastiti sredstva.

Inače, svoj projekt je kolovozu 2017. najavila u Dubrovačkom listu.

- Mogu potvrditi da smo krenuli u realizaciju projekta podizanja jednogodišnjih nasada badema i smokava na otocima Jakljan i Šipan. Ovaj projekt vrijedan je 18 milijuna kuna, a sufinanciran je iz fondova EU i hrvatskog proračuna u iznosu od 15,5 milijuna kuna. Koliko god zahtjevno bilo uzgajati smokve na pustom otoku, odlučili smo se za ekološki uzgoj koji će svojom raznolikošću maksimalno očuvati postojeću vegetaciju. Vjerujem da ćemo uspjeti jer smo strastveni oko ovog projekta - kazala je tada Vanja G. za Dubrovački list.

Zemlja na kojoj je ona planirala saditi te voćke bila je crkvena, jer joj je Dubrovačka biskupija dala u zakup 300.000 četvornih metara, o čemu je 2015. sklopljen ugovor. Temom nasada smokvi se svojevremeno bavio i portal Dubrovački insajder, koji je izvještavao je Vanja G. tražila zakup i državne zemlje, da su 2017. prijavili sadnju badema i smokava, povukli sredstva iz EU fondova, no da do 2022. na spomenutom zemljištu nisu zasadili bademe i smokve za koje su dobili spomenute potpore. Dubrovački insajder je navodio i da ja ne spomenutom zemljištu trebalo biti više tisuća stabala, no bilo je svega nekoliko mladih smokava.

