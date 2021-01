Ostavili je u kartonskoj kutij kao bebu, a danas u Sarajevu traži obitelj: 'Samo želim odgovore'

Nikoga ne osuđujem. Ni od kog ne tražim ništa osim odgovora na pitanja. Samo želim znati tko sam. Imam li možda brata, sestru, oboje… Imam li u Sarajevu, Bosni i Hercegovini obitelj koja ni ne zna da postojim, počinje priču Maja Tomić Milosavljević. Ona je kao nekoliko dana stara beba ostavljena u kartonskoj kutiji ispred dječjeg vrtića “Boško Buha” u središtu Sarajeva. Bilo je to pred kraj ljeta 1982. godine.

Slučajno saznala istinu

Njezin plač privukao je ženu koja se nalazila u blizini. Vidjevši u kutiji dijete, pozvala je policiju. Prvim pregledom liječnika u bolnici Jezero utvrđeno je da je riječ o zdravoj djevojčici koja je najvjerojatnije rođena desetak dana ranije. Maji je tako za datum rođenja upisan 7. kolovoza 1982. godine

- Cijeli svoj život rođendan slavim na taj datum, koji su odredili liječnici u bolnici - nastavlja Maja, od čije životne priče zastaje dah, piše Vecernji.ba.

Do svoje 26. godine Maja je živjela u uvjerenju kako su Sofija i Miloš Tomić njezini biološki roditelji. Prije gotovo trinaest godina Majin otac Miloš umire prirodnom smrću, a za Maju počinje razdoblje traganja za biološkim roditeljima. Naime, nekoliko dana nakon očeve smrti Maja je boravila u njegovoj vikendici kako bi pospremila stvari i složila papire.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL 26.10.2020., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Sarajevsko naselje Alipasino Polje. Photo: Armin Durgut/PIXSELL

- Sasvim slučajno zavukla sam ruku u jedan fascikl i izvukla papir koji me je šokirao. Bilo je to rješenje o potpunom posvajanju koje je izdao Centar za socijalnu skrb Sarajevo - navodi Maja. Papir je držala u ruci, pročitala ga jednom. Pa u nevjerici još jednom. Potom je zovnula supruga da ga i on pročita. Istina je.

- Prema ovom papiru, ti si posvojena - potvrdio joj je suprug i sam u nevjerici. Nastavili su tragati dalje po papirima kako bi našli još neki dokaz o Majinu podrijetlu.

- Pronašli smo samo otpust iz doma, rješenje o potpunom posvojenju i, zamislite, snimku mojih kukova - smije se ova hrabra žena koja je po otpustu iz bolnice bila smještena u Dječji dom “Ljubica Ivezić”.

Prema dostupnoj dokumentaciji, u spomenutom domu Maja je boravila nepunih godinu dana te su je 5. srpnja 1983. posvojili Sofija i Miloš, sarajevski bračni par koji nije mogao imati vlastitu djecu. Dobila je njihovo prezime Tomić, a ime Maja.

Specifičan madež od rođenja

U knjizi rođenih, uz njezin matični broj, stoji ime Miloša i Sofije te nema nikakvih tragova o biološkim roditeljima. Sofija je umrla 1989. godine, a Maja i Miloš ostali su živjeti u Sarajevu, gdje su preživjeli rat, te 1996. odlaze u Srbiju, u Beograd. Maja je ondje završila školu, udala se i danas ima supruga Milana i sina Igora. Udajom je uzela i muževo prezime, tako da se preziva Tomić Milosavljević.

U nadi da će odgovore na pitanja koja je muče dobiti u rodnom gradu, Maja je već nekoliko puta odlazila u Sarajevo. Njezina priča završila je i na televiziji i u novinama, ali i dalje nije saznala identitet bebe iz kartonske kutije. S obzirom da Maja ima specifičan madež na licu od samog rođenja, vjeruje kako su oni koji su bili uz nju morali znati za taj madež.

Nakon emitiranja emisije Maji su se preko društvenih mreža javljale brojne osobe, neki da daju podršku, drugi s nemoralnim ponudama, neki su tvrdili da imaju trag, ali bi se vrlo brzo prestali javljati.

“Prije nekoliko godina javio mi se jedan čovjek čija majka tvrdi da me je ona hranila u bolnici Jezero kad su me smjestili tamo nakon pronalaska ispred spomenutog vrtića. Ta žena mi je rekla kako se tada po bolnici pričalo da sam dijete nekog visokorangiranog političara ili liječnika te da je medicinsko osoblje pridavalo posebnu pozornost brizi o toj bebi za koju je ona uvjerena da sam bila ja. Rekla je i kako su medicinske sestre donosile odjeću i opremu od svoje djece kako bi ta ostavljena beba imala sve”, govori nam Maja, ističući kako je riječ o pričama za koje ne postoji dokaz, te koja je ovih dana odlučila ponovno progovoriti u nadi da će netko prepoznati priču i pomoći joj da dođe do bioloških roditelja.

Od njih, kaže, ne traži ništa. Želi samo znati razlog. Čak ih ne osuđuje.

“Da bih mogla bilo što reći o tome, trebala bih znati istinu. Trebala bih znati razlog zbog kojeg je majka ostavila dijete. Možda moj otac ni ne zna da postojim”, nastavlja Maja uvjerena da netko u Sarajevu vrlo dobro zna njezino podrijetlo, piše Vecernji.ba.