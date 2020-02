Osniva politički pokret: Škorin glavni oslonac bivši Glavaševi ljudi

Dva mjeseca nakon prvog kruga predsjedničkih izbora na kojima je osvojio glasove gotovo četvrtine ukupno izišlih birača, Miroslav Škoro osniva stranku. Osnivačka skupština u zagrebačkom hotelu Panorama zatvorena je za javnost, a nema ni službene potvrde kako će se zvati nova stranka i tko će biti među osnivačima. Iz Škorina tima potvrđuju tek da će stranka u nazivu imati ime Miroslava Škore, a neće se zvati strankom, nego pokretom.

Zajedno protiv duopola?

Kad je riječ o kadru, iz imena koja su procurila u javnost čini se da se Škoro oslanja na ljude iz Osijeka, među kojima su i bivši članovi Glavaševa HDSSB-a i ljudi vezani uz tvrtku Pevex. Neslužbeno se, naime, spominje kako će među osnivačima Škorine stranke biti nekadašnji HDSSB-ov saborski zastupnik Dražen Đurović te bivši HDSSB-ov župan i osječki gradonačelnik, a sada član uprave Pevexa Krešimir Bubalo. Tu su suvlasnik Pevexa Mario Radić i general Mladen Mikolčević, šef osiguranja te tvrtke.

Osnivanje stranke Škoro je najavio na Facebooku u četvrtak navečer.

– Kako sam i obećao, do kraja veljače osnovat ću politički pokret koji će promijeniti Hrvatsku. Neće me zaustaviti ni virusi ni podvale. Pratite sve uskoro uživo na mojoj Facebook stranici. Hvala vam na strpljenju i povjerenju – napisao je Škoro.

Njegovo inzistiranje na “pokretu” umjesto stranke ne znači, međutim, da se radi o stapanju u jednu od stranaka koje su poduprle Škorinu predsjedničku kampanju. Iz Škorina tima poručuju kako se ljudi iz Hrvatskih suverenista, Mosta ni Hasanbegovićeva Bloka za Hrvatsku zasad nisu uključili u ovaj pokret. Kažu da će s tim strankama nastaviti razgovore i usuglašavanje o potencijalnoj koaliciji, odnosno zajedničkom izlasku na jesenske parlamentarne izbore.

Jednake poruke dolaze i iz tih stranaka. Nikola Grmoja iz Mosta ponovio je kako se njegova stranka za izbore priprema kao da će na njih samostalno, uz napomenu da rejting Mosta pokazuje da bi Most i na taj način ostao parlamentarna stranka. Što se tiče mogućnosti koaliranja sa Škorinom strankom, kaže da je Most spreman i na koaliranje s opcijom koja bi bila u prilici razbiti HDZ/SDP duopol. Sa Škorom su, kaže, razgovarali izravno, a dugo najavljivani zajednički sastanak svih stranaka koje su mu podupirale predsjedničku kandidaturu još uvijek nije održan. Što se tiče kadra na koji Škoro računa, Grmoja poručuje da je izbor suradnika Škorina stvar te da on “ima pravo sam graditi stranku kako hoće”.

Sam termin pokret na kojem Škoro inzistira vjerojatno je još jedna poruka biračima da je sazrelo vrijeme za razbijanje duopola HDZ-a i SDP-a, s kakvom je Škoro išao i na predsjedničke izbore.

Registrirano pet pokreta

Kada se registrira, Škorin pokret bit će jedna od pet političkih stranaka koje su u registar pri Ministarstvu uprave upisane kao pokret. Prije Škorine stranke u taj su se registar upisali Hrvatski oslobodilački pokret, Pokret za modernu Hrvatsku, Pokret Zajedno i HRAST – pokret za uspješnu Hrvatsku, koji je kao dio Hrvatskih suverenista podržao Škorinu predsjedničku kandidaturu.

Općenito, u Hrvatskoj se, kao i drugdje u Europi, posljednjih godina izbjegava termin “stranka”, a nove opcije radije pribjegavaju manje tradicionalnim nazivima pokreta, platformi, opcija itd.

Novo nazivlje sugerira da su nove opcije različite od starih “okoštalih” stranačkih struktura čiji je način vladanja doveo do slabljenja povjerenja u politiku.

VIDEO Zekanović: Plenkovićeva politika nije nam prihvatljiva, očekujem razgovore sa Škorom