Orqa i DOK-ING potpisali memorandum o suradnji

Jučer je u sklopu Konferencije za obranu i sigurnost: ljudsko robotska sučelja i gaming tehnologije u području obrane u Kongresnom centru na Hrvatskom vojnom učilištu u Zagrebu koju su pozdravili i ministar obrane Mario Banožić i ministar regionalnoga razvoja i fondova EU Šime Erlić potpisan memorandum o razumijevanju u području Manned Unmanned Teaming dvije naše vodeće tehnološke kompanije, DOK-INGa i Orqe.

- Orqa kao inovativna mlada tvrtka koja se bavi razvojem bezposadnih zračnih platformi i Dok-Ing kao proizvođač bezposadnih zemaljskih platformi složili su jedan ugovor u kojem ćemo kolaborativno raditi na razvoju Manned Unmanned Teaminga, odnosno sučelja čovjek-stroj i tako pokušati stvoriti što bolju osnovicu za razvoj robotskih sustava budućnosti, rekao je Gordan Pešić, član uprave DOK-INGa. Ova tvrtka razvija strojeve koji, kako je Pešić rekao, obavljaju tzv. prljave poslove umjesto čovjeka, a to su razminiranje raznih eksplozivnih naprava, eliminiranje kemijsko-radijsko-bioloških ugroza, kao što se bavi i protuterorizmom i drugim elementima koji su opasni po čovjeka. Što se tiče upravo protuterorističkog sustava koji su predstavili u travnju ove godine, Pešić je rekao kako je interes već sada velik.

- U finalnoj je fazi taktičkih ispitivanja i komercijalizacije te punu komercijalizaciju ovog sustava očekujemo iduće godine te prve međunarodne kupce, kazao je Pešić. Rekao je i kako se poznata Dok-Ingova vozila za razminiranje već koriste u Ukrajini.

- Do kraja godine ćemo tamo imati isporučenih 27 vozila za razminiranje protupješačkih i protutenkovskih mina. Tamo doista vidimo veliku potrebu za takvim strojevima, kazao je. Za Orqu potpisivanje ovog ugovora znači novu fazu za obje tvrtke, kazao je Ivan Jelušić, jedan od osnivača Orqe, naglašavajući ulogu Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrije koji je katalizator aktivnosti predstavljenih na konferenciji.

- Našoj ekspertizi u zraku dodajemo znanje našeg partnera s vrhunskom tehnologijom zemaljskih besposadnih sustava. Uparit ćemo naše sustave na jedan vrlo konkurentan način koji će, nadam se, biti globalno prepoznat, kazao je Jelušić.

Inače, Hrvatski klaster konkurentnosti obrambene industrije (HKK0I) u dugogodišnoj je suradnji u okviru mreže European Defence Related Regions, ENDR, pozicirao hrvatske proizvođače u sektoru ključnom za sigurnost i obranu EU. Ovdje Hrvatska svakako ima što za ponuditi, Šestam-Busch i HS Produkt danas su svjetski poznate tvrtke.

- Klaster je medijator koji je uspio povezati kompanije iz sektora od kojih su mnoge danas predstavljene i ovdje te ih pripremiti za velike europske natječaje Europske komisije koji su u najavi. Sada smo spremni za punu komercijalizaciju hrvatskih obrambenih proizvoda putem zajedničkih nabava ali i putem potreba koje se u ovom trenutku razvijaju u područjima poput Ukrajine, kazao je predsjednik Klastera Goran Basarac. Nastavio je kako je iz europskih fondova za razvoj inovacija u obrambenom sektoru od 2016. godine povučeno oko 70 milijuna eura.

- Zadovoljni smo kako su do sada tekle sve suradnje, poglavito s ministarstvom obrane, no sada je vidljivo da dolazi jedan novi trend a to su velike nabave koje sve podižu ne na kvadrat nego na treću potenciju te se u tom smislu nastojimo pozicionirati. Potražnja je za našim proizvodima jako velika, pogotovo iz konteksta Ukrajine, ali i za obnavljanje vojnih skladišta koja su trenutno prazna na razini Europske Unije. U Ukrajini se traži streljivo i oružni sustavi, u EU se traže kacige gdje imamo jednog vrhunskog proizvođača, a to jekoja može odraditi velike narudžbe, kazao je dodajući kako su traženi i pištolji te puške tvrtke HS Produkt, strojevi DOK-INGa, borbene uniforme, taktička oprema.- Na ovoj konferenciji bavimo se i onime što ćemo moći napraviti i u budućnosti, a to su dronovi gdje puno tvrtki u Hrvatskoj želi ući u područje dronova za obranu i sigurnost gdje su se neke već pozicionirale i uspješno prošle neke testove upravo na bojišnici u Ukrajini, kazao je.