Orbán: Bio sam neispavan, kao mađarski nogometaši 1954.

Puno je bilo neslužbenih nagađanja o tome tko je na summitu Europskog vijeća prošloga tjedna "slomio" mađarskog premijera i nagovorio ga da odustane od blokade dugoročnog europskog financiranja Ukrajine, a na kraju je najneobičnije objašnjenje dao sam Viktor Orbán. Slomila ga je neispavanost, za koju su krivi poljoprivrednici koji su prosvjedovali blizu njegova hotela u Bruxellesu, što je situacija koju je povezao s – porazom mađarskih nogometaša u finalu Svjetskog nogometnog prvenstva 1954. godine!

– Pregovori nisu bili laki, pitanja su bila teška i mišljenja vrlo podijeljena. Ali najteže je bilo to što su se u Bruxellesu odvijali prosvjedi poljoprivrednika i ondje gdje sam spavao bilo je oko dvije stotine traktora ispod mog prozora. Trubili su cijelu noć, puštali snimke rikanja stoke, tako da sam se svakih 10 minuta budio. I na pregovore sam otišao nakon neprospavane noći. Rekao sam njemačkom kancelaru da sam bio u istoj situaciji kao mađarski nogometni tim 1954., kad je, koliko znamo, organizirana ulična zabava ispred njihova hotela u Bernu večer uoči finala Svjetskog prvenstva. I izgubili smo to finale. Nije to bio dobar znak – rekao je premijer Orbán u radijskom intervjuu za Kossuth u petak prošloga tjedna, čiji je engleski prijevod jučer distribuiran preko službenih kanala mađarske vlade.

Neslužbeno su europski mediji nagađali da je Orbán popustio pod pritiskom nagovaranja talijanske premijerke Giorgije Meloni večer uoči summita Europskog vijeća, s kojom je razgovarao uz bocu šampanjca u luksuznom hotelu Amigo u centru Bruxellesa. Potom se nagađalo da ga je slomio francuski predsjednik Emmanuel Macron, na odvojenom sastanku u istom hotelu. Ali sada, po Orbánu, proizlazi da su ga slomili seljaci, čije je prosvjede simpatizirao i o njima govorio kao o pravednoj borbi naroda protiv otuđene elite europskih lidera koji im nameću komplicirane zelene propise. U finalu Svjetskog prvenstva 1954. godine mađarska je reprezentacija, inače, izgubila od reprezentacije tadašnje Zapadne Njemačke.

