Optužen za ubojstvo svoje bivše supruge u Trogiru nije više u Hrvatskoj, upitno održavanje ročišta

Željko Tukić (68), optužen za ubojstvo svoje bivše supruge liječnice Asje Tukić (61) koje se odvilo u Trogiru u kolovozu 2018. godine nalazi se u Srbiji, što izaziva sumnju hoće li uopće doći do održavanja prvog ročišta koje bi trebalo biti 14. rujna na Županijskom sudu u Splitu.

Kako doznaje 24sata, Tukić se nalazi u Srbiji, a zadnja poznata adresa na koju je u ožujku uredno primio poziv za suđenje bila je na području Mokre Gore. Ročište se trebalo održati u ožujku, no odgođeno je zbog situacije s koronavirusom. Nakon toga zakazano je novo ročište. Optuženom za ubojstvo poslan je poziv u srpnju, no taj poziv nije primio, odnosno vratio se na sud. Sad mu je otišao treći poziv, no u kojem je statusu pošiljka, nije poznato.

Posjećamo, u optužnici Tukića terete da je 6. kolovoza 2018. od 10.35 do 10.50 sati došao u stan znajući da je 61-godišnjakinja sama te je oštrim predmetom izbo po prsima i leđima. Ona je od zadobivenih ozljeda na mjestu preminula.

Željko Tukić bio je na sprovodu ubijene, samo kako bi ga pet dana kasnije uhitili zbog ubojstva. Njegov alibi je srušila policija jer su ga uočili na snimkama videonadzora trogirskoga kolodvora i benzinske crpke. U Trogiru je nosio bijelu kapu, no svjedok koji ga je vidio na mostu naveo je kako ju nije imao. Kako se navodi u optužnici, očito je da je Tukić nosio kapu u Trogiru kako bi prikrio lice zbog nadzornih kamera.

Žrtva je posljednji poziv uputila optuženom. Naime, njezin mobitel zadnji je poziv zabilježio oko 10.45 sati. Nakon što gosti nisu došli do Asje Tukić kontaktirali su njezinu kćer koja je pak zabrinuto nazvala oca da provjeri gdje je ona. On je bio taj koji je pronašao žrtvu u stanu.

Bivša miss Hrvatske Fani Čapalija otkrila je jedan od najvažnijih dokaza u istrazi. Riječ je o tenisicama i čarapama koje je pronašla na plaži. Ona je Tukića često viđala kako tamo dolazi biciklom, a vidjela ga je i tog dana kad je ubijena Asja Tukić. Ispod apartmana na plaži pronašla je dokazni materijal koji je potom predan policiji.

Podsjećamo, Tukić je prošle godine izjavio nakon što je policija podnijela protiv njega kaznenu prijavu kako on nije ubio svoju bivšu suprugu.