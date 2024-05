Hrvatski stručnjak o povlačenju AstraZenecina cjepiva: 'Može biti jednostavno zbog isteka roka'

Farmaceutska kompanija AstraZeneca objavila je da povlači svoje cjepivo protiv virusa SARS-CoV-2 iz niza svjetskih zemalja navodeći kao razlog slabu potražnju. - Kako je od tada razvijeno više varijanti cjepiva protiv covida-19, postoji višak dostupnih ažuriranih cjepiva, priopćila je u utorak tvrtka dodajući da je to dovelo do pada potražnje za Vaxzevrijom, koja se više ne proizvodi niti isporučuje. Također je povučeno i odobrenje za distribuciju ovog cjepiva na teritoriju Europske Unije. Podsjetimo, cjepivo AstraZenece razvijeno je među prvim cjepivima usmjerenima prema smanjivanju rizika od bolesti COVID-19, a također je namjera bila da ga se proizvodi neprofitno kako bi ga se moglo distribuirati i u zemlje Trećeg svijeta. Na tržište je stiglo ipak nakon Pfizerova mRNK cjepiva a pratile su ga i sumnje u moguće nuspojave. Prije tjedan dana kompanija i jest priznala kako postoji rizik od zgrušavanja krvi ali je on iznimno rijedak te cjepivo ostaje vrlo efikasno. Međutim, veliki broj cjepiva koja su se u međuvremenu pojavila te smanjenje rizika od virusa za koji je napravljeno doveli su do obustave proizvodnje. Distribuiralo ga se u 150 svjetskih zemalja.

- AstraZeneca je prva farmaceutska kompanija koja je dobila odobrenje regulatornih agencija, najprije one u Ujedinjenom Kraljevstvu, a potom i od EU agencije EMA. Njihovo cjepivo se temelji na adenovirusnom vektoru, odnosno za razliku od drugih sličnih cjepiva (npr. Johnson i Johnson i dr.) na adenovirusu čimpanza. Razlog zašto je uzet ovaj vektor, a ne oni klasični koji se temelje na humanim adenovirusima jest taj što adenovirusni vektori mogu imunizirati domaćina na adenovirusne proteine što može do određene mjere smanjiti imunizaciju na odgovarajući antigen prilikom ponovne primjene (boost) cjepiva. To se poglavito očekuje od vektora temeljenih na humanim sojevima adenovirusa koji kruže populacijom, a ne očekuje se od onih adenovirusa koji kolaju u drugim vrstama, kaže prof. dr. sc. Bojan Polić, predstojnik Zavoda za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Nastavio je kako su rezultati opsežne kliničke studije prije odobrenja ovoga cjepiva pokazali dobru učinkovitost i vrlo male nuspojave.

- No, kasnijom upotrebom cjepiva u široj populaciji utvrđene su i neke komplikacije, premda i dalje rijetke, poput tromboembolijskih stanja. Premda postoji nekoliko publikacija u literaturi koji pokušavaju objasniti mehanizam nastanka tih tromboembolijskih stanja, još uvijek nije posve jasno zašto do njih dolazi. Je li to do određenih posebnosti vektora koji je korišten, postupka pročišćavanja vektora iz kulture stanica na kojima je uzgoje vektor ili nešto treće nije poznato.. Ako se ovo cjepivo usporedi s cjepivom tvrtke Johnson i Johnson, koje je utemeljeno na humanom adenovirusnom vektoru , onda potonje ima manje tromboembolijskih komplikacija. Kod cjepiva temeljnenih na mRNA gotovo uopće nema ove komplikacije, već je kod njih relativno rijetki probelm s juvenilnim miokarditisima. Treba naglasiti da Astra Zeneca u početku pandemije nije slovila kao tvrtka poznata po proizvodnji cjepiva, već je za nju to bio relativno novi iskorak. Što se tiče povlačenja veće količine cjepiva, to može biti jednostavno zbog isteka roka proizvoda koje se tada mora uništiti. S obzirom na puno veću upotrebu mRNA cjepiva tijekom pandemije, AstraZeneca je s vremeno smanjila ili prestala svoju proizovodnju cjepiva protiv SARS-CoV-2 pa je to vjerojatno posljedica istoga, kaže prof. Polić.

On smatra kako, sveukupno gledano, treba reći da je cjepivo AstraZenece odigralo ipak vrlo pozitivnu ulogu u zaštiti populacije u vremenima kada nismo imali dostupnost drugih cjepiva i kada je smrtnost od COVID-19 bila relativno visoka. - Treba imati na umu da niti jedan medicinski proizvod, pa tako niti cjepiva, nije izuzet od određenog vrlo malog broja komplikacija što se smatra prihvatljivim rizikom, kaže ovaj naš stručnjak.