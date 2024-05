Penava otkrio detalje o resorima koje su dobili: Postigli smo dogovor. Neću biti u Vladi

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava komentirao je ishode pregovora oko sastavljanja nove Vlade i formiranja parlamentarne većine. Kazao je kako su dobili tri resora: Ministarstvo demografije i useljeništva, Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo poljoprivrede.

- Postigli smo dogovor. Sporazum je baziran na dogovoru DP-a i HDZ-a, dijela pripadnika manjina i partnera. Govorimo o tri ključna resora o kojima smo govorili i prije izbora. To je Ministarstvo demografije i useljeništva. Jasno smo rekli da je demografski slom problem broj jedan. Resor poljoprivrede gdje smo spremni uhvatiti se u koštac s problemima. Treći resor koji smo uspjeli dobiti je Ministarstvo gospodarstva. Dogovorena je i kvota sukladna podršci koju je DP dobio i koja će se primjenjivati i kroz druge aspekte vlasti. Prvi korak je prikupljanje potpisa za sastavljanje parlamentarne većine - kazao je Penava i potvrdio da će DP podržati predsjednika Sabora iz redova HDZ-a, dok će oni dobiti potpredsjednika.

- Dogovorena su dva potpredsjednika Vlade - kazao je Penava i dodao da će vidjeti koliko će dobiti državnih tajnika.

Penava je kazao kako on neće ući u Vladu već će ostati gradonačelnik Vukovara. Nije želio govoriti o imenima osoba koji bi mogli doći na čelo ministarstava koji su pod njima, te je kazao kako će za svaku poziciju imati listu ozbiljnih ljudi.

- U medijima se ističe Ministarstvo energetike. Nismo o tome pregovarali, niti je bilo na stolu. Nas je zanimalo ministarstvo gospodarstva. Jasno je da smo odabrali gospodarstvo jer smatramo da tu imamo puno toga za reći. Volio bih da gospodin Radić to preuzme iako on toga nije baš voljan. Gospodarstvo u Hrvatskoj je u jednoj grčevitoj fazi i treba jedna relaksacija kako bi se maknula stigma s hrvatskog gospodarstva. Često sam to spominjao kroz pojam ABC ili 'Anything but Croatia' (o.a, 'Sve osim Hrvatske') koju često spominju diplomati - rekao je Penava. .

Penava je komentirao i to što neki članovi DP-a nisu zadovoljni jer nisu dobili Ministarstvo kulture ili Ministarstvo unutarnjih poslova, navodeći kako zbog broja mandata moraju biti spremni na kompromise.

- Mi imamo problem sa SDSS-om, ali to je isključivalo bilo kakav problem sa srpskom manjinom. Mi smo apsolutno za to da se svaka manjina osjeća ugodno. S druge strane, jasno smo komunicirali razloge zašto smo protiv SDSS-a. Njihove i naše politike su nespojive - ustvrdio je Penava. Istaknuo je da će jako voditi brigu o vrijednostima Domovinskog rata i da će oni inzistirati na pitanjima koji su njima bitni, a to je financiranje tiskovinama poput Novostima.

- Demokracija je. Ne moramo se slagati, ali ne morate to raditi to s našim novcem. Izađite na tržište i rastite. Neće biti nikakvih nelogičnih politika koje neće biti prihvatljive i širem krugu ljudi, ali jednako tako i našim članovima i simpatizerima. Uvažavamo sve političke opcije na jedan kulturan način, ali pratimo svoje politike i na njima ćemo inzistirati.

Kazao je kako je upravo prestanak financiranja Novosti bio jedan ključnih uvjeta Domovinskog pokreta u pregovoru s HDZ-om. Na pitanje je li povukao kaznenu prijavu protiv Andreja Plenkovića, Penava je rekao da nije.

Pao dogovor

Pregovori Domovinskog pokreta i HDZ-a rezultirali su, podsjećamo, konačnim dogovorom o većini, a ovih dana kreće se u prikupljanje potpisa s kojima će Andrej Plenković otići na Pantovčak.

- Na sastanku pregovaračkih timova Hrvatske demokratske zajednice i Domovinskog pokreta postignuto je suglasje u vezi s formiranjem nove parlamentarne većine, kao i u vezi sa strukturom buduće Vlade. Prijedlog postignutog dogovora, uz raspodjelu resora buduće Vlade, iznijet će se na stranačkim tijelima tijekom današnjeg dana i potom ćemo o svim detaljima izvijestiti javnost. Nakon potvrde na stranačkim tijelima pristupit će se prikupljanju potpisa kako bi mandat za sastavljanje buduće Vlade HDZ-a, Domovinskog pokreta i partnera dobio predsjednik HDZ-a Andrej Plenković - priopćeno je u srijedu iz HDZ-a. .

