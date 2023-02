Optužen sin ministra Fuchsa: Vlasniku dionica kazao da ga neće prevariti, ostao dužan 840.000 kuna

Za prijevaru u gospodarskom poslovanje optuženi su Rikard Fuchs (41), sin Radovana Fuchsa, ministra obrazovanja i Gordan Nola (66), inače kirurg i punac Rikarda Fuchsa. Terete se da su od 8. kolovoza 2008. do 30. rujna 2011. tražili od Ede Baričevića da im proda dionice TOZ Penkale vrijedne 840.000 kuna. Rikard Fuchs, ekonomist po struci, je bio voditelj poslova Oportunitas ulaganja, a dionice TOZ Penkale trebale su biti prodane tom društvu.

Tužiteljstvo tvrdi da je Fuchs lagao Baričeviću da će mu dionice biti plaćene u roku od 30 dana nakon sklapanja ugovora, iako takve namjere nije imao, jer su i on i Nola bili svjesni da Oportunitas ulaganja nema taj novac.

Prema optužnici, Nola je zaključio ugovor o kupoprodaji i prijenosu dionica s Baričevićem, a radilo se o prodaji 2000 dionica koje su trebali platili Baričeviću u roku 30 dana. Tužiteljstvo navodi da dionice Baričeviću u tom roku nisu plaćene, iako iz bankovnih podataka ispada da su Oportunitas ulaganje u tom trenutku imali novca na računu jer su primili pozajmicu od Industrogradnje u iznosu od 15,1 milijuna kuna. Na koncu, nakon što je prošao rok za plaćanje od 30 dana, Baričević je prisilno uspio naplatiti oko 77.338 kuna. Za ostatak duga od 762.661 kuna Nola se tereti da je 30. rujna 2011. izdao bjanko zadužnicu od milijun kuna koja je glasila na Prva ulaganja, tvrtku koja je bila sljednik Oportunitas ulaganja. Učinio je to, kaže tužiteljstvo, iako je bio svjestan da se ta zadužnica ne može naplatiti.

Priča koja je sada završila optužnicom, zakotrljala se nakon što je Baričević podnio kaznenu prijavu protiv Fuchsa i Nole, koji su se branili šutnjom. No zato je iskazivao Baričević. Pojasnio je da je 2008. bio predsjednik Uprave TOZ Penkala te da je u svom vlasništvu imao dionice tvrtke.

- Dionice su bile evidentirane u knjizi dioničara pa je Rikard Fuchs mogao vidjeti koliko imam dionica. Nazvao me u kolovozu 2008. i pitao bi li mu prodao dionice. Kada smo se našli, dogovorili smo kupoprodaju paketa od 14.000 dionica TOZ Penkale. Fuchs je nudio 350 kuna po dionici, ja sam zatražio 420. On je predložio da kupi 12.000 dionica preko Zagrebačke burze, preostalih 2000 preko kupoprodajnog ugovora za Oportunitas ulaganja. S obzirom na njegov prijedlog, razlika bi bila 70 kuna po dionici, pa bi 12.000 dionica bilo 840.000 kuna, što je zapravo vrijednost 2000 dionica koje bi Fuchs kupio preko tvrtke. Dionice kupljene preko Zagrebačke burze bile bi plaćane u roku tri dana, a ove druge u roku od 30 dana. Zahtijevao sam da svih 14.000 dionica ide preko burze, no Fuchs je nešto kalkulirao, pa sam na koncu pristao da ovih 2000 ide preko firme. Mislim da je on već tada imao namjeru da me prevari, iako tada nisam sumnjao. On mi je kazao da će mi dostaviti ugovor o kupoprodaji te da je tu tvrtku nedavno osnovao njegov punac Gordan Nola. Kada mi je dostavljen ugovor u njemu nije bilo klauzule o prijenosu dionica nakon plaćanja, pa sam to dodao - kazao je Baranović.

To je bilo ovjerno kod javnog bilježnika, no Fuchs, koji je nosio ugovor u Središnju depozitnu agenciju, nije se mogao upisati kao vlasnik dionica jer nisu bile plaćene.

- Fuchs me je molio da napravimo aneks ugovora u kojem je navedeno da se dozvoljava prijenos vlasništva dionica bez prethodnog plaćanja. Navodio je da će dionice sigurno biti plaćene u dogovorenom roku, te je tvrdio da je on iz ugledne obitelji i neće me prevariti - kazao je Baričević.

Pisao roditeljima

Fuchs je očito bio dovoljno uvjerljiv jer je Baričević potpisao i kod javnog bilježnika ovjerio spomenuti aneks ugovora, a kada iznos nije plaćen u dogovoreno vrijeme u više je navrata kontaktirao Fuchsa tražeći da mu se to plati. Na koncu je doznao da su sporne dionice prodane Industrogradnji, a kada je s tim suočio Fuchsa, ovaj mu je predložio da se dug prebije stanom od 30 kvadrata koji je bio u vlasništvu Industrogradnje.

- Na koncu sam ga kazneno prijavio, a prije toga sam 2014. poslao dopis njegovim roditeljima. Obavijestio sam ih da mi on duguje novac. Pisao sam i Noli i molio ga podmire dug. Kazao sam da ću u protivno izaći s tom pričom u medije te podnijeti kaznenu prijavu. Nola je potom uplatio nešto novca. Kako nisu sve platili, kazneno sam ih prijavio. Nakon toga, dogovorili smo se da mi Fuchs plaća u ratama po 25.000 kuna. Platio je samo prvu ratu - ispričao je Baričević.

