Opstanak koalicije: HDZ taktizira ili će izbori za Sabor biti prije izbora u stranci

Koalicijski sastanak HDZ-a i njegovih partnera završio je zaključkom da će Vlada odbiti inicijativu SDP-a o opozivu ministrice iz kvote HNS-a Blaženke Divjak, ali da će o njenu statusu ministrice kao i nastavku rada koalicije raspraviti naknadno. Izjavu je novinarima prenio Branko Bačić, predsjednik Kluba HDZ-a.

Različiti scenariji

– Stav HDZ-a je da prijedloge za pokretanje povjerenja ministrima nećemo prihvatiti, u pravilu su takvi zahtjevi neosnovani i mi tu ne ulazimo u raspravu o tome da ćemo taj predmet odbiti, ali o nastavku suradnje s HNS-om i s ostalim koalicijskim partnerima, pa i o Blaženki Divjak razgovarat ćemo naknadno – rekao je Bačić. Napomenuo je da HDZ i HNS ne kriju svoje razlike te da su svjesni važnosti opstanka koalicije za gospodarski razvoj Hrvatske, ali svejedno će se o nastavku suradnje s HNS-om i ostalim partnerima naknadno razgovarati.

Koalicijski sastanak premijer Plenković sazvao je nakon oštrih polemika između HDZ-a i HNS-a, odnosno nakon što je šef HNS-a Ivan Vrdoljak oštro odgovorio na prozivke Ivana Anušića, šefa izbornog stožera Kolinde Grabar-Kitarović i same predsjednice koja je kritizirala i obrazovnu reformu i ministricu Divjak.

Zaključkom da će SDP-ovu inicijativu odbiti, budući da se Vlada do petka mora očitovati na taj SDP-ov zahtjev o smjeni ministrice Divjak, što prevedeno znači da će premijer Plenković ipak stati uz ministricu, ali da to ipak ne znači da će ministrica ostati u Vladi, u HDZ-u su odškrinuli vrata različitim scenarijima.

VIDEO Zagreb: Klauzuru HDZ-a o pripremama i koordinaciji izborne kampanje

Prvo, SDP-ova inicijativa Plenkoviću je došla kao naručena da se tijekom predsjedničke kampanje pokuša distancirati od HNS-a, koji iritira biračko tijelo HDZ-a, jer ostavlja prostor idejama da će se koalicija HDZ-a i HNS-a raspasti jer će ministrica Divjak morati otići iz Vlade. Moguće je da je to samo taktika do završetka izbora jer se u Saboru o ministrici neće glasati prije drugog kruga koji je 5. siječnja te da će nakon izbora koalicija opstati.

Opstanak koalicije uvelike ovisi i o rezultatu Kolinde Grabar-Kitarović na izborima, ako ona pobijedi, onda bi se Plenković mogao odlučiti da smjenom ministrice isprovocira raspad koalicije i da na parlamentarne izbore izađe prije unutarstranačkih izbora u HDZ-u koji se za predsjednika i vodstvo HDZ-a održavaju u svibnju, odnosno lipnju. Ako predsjednica RH izgubi izbore, onda vrlo vjerojatno kreće rušenje Plenkovića u HDZ-u i to sigurno nije tajming za parlamentarne izbore. U redovnom roku parlamentarni izbori trebali bi se održati u jesen 2020. godine, budu li nakon siječnja 2020., više neće biti izvanredni, samo raniji redovni.

GALERIJA Zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a

Kritike i podrške Divjak

U HDZ-u se već mjesecima čuju nagađanja i sufliranja da bi Plenković na parlamentarne izbore trebao izaći prije izbora u HDZ-u jer jedino tako može povećati šanse na unutarstranačkom nadmetanju. Izvori iz HDZ-a potvrđuju da u stranci vlada nedoumica i da vrh HDZ-a nije odlučio hoće li isprovocirati parlamentarne izbore prije vremena. Više smisla ima opcija da Plenković odluči ranije otići na parlamentarne izbore, dakle prije unutarstranačkih, nego da pomiče izbore u HDZ-u nakon redovnih parlamentarnih izbora jer bi to bio znak njegove slabosti i njegova straha od ishoda izbora u stranci. Uostalom, da to učini, morao bi mijenjati Statut HDZ-a, a teško da bi mu to dozvolili i njegovi stranački oponenti. Budući da u HDZ-u sve više jača raspoloženje protiv HNS-a, realnije je da Plenković razmišlja u smjeru eventualnog razvrgavanja koalicije. Zasad je sve samo teorija kojom HDZ taktizira uoči predsjedničkih izbora.

Na koalicijskom sastanku Vrdoljak je navodno poručio da oni koji misle da Blaženka Divjak mora otići iz Vlade misle i da HNS treba izići iz Banskih dvora. Naši sugovornici tvrde da je Milorad Pupovac, HDZ-ov koalicijski partner, zatražio da podrže Divjak u Saboru, dok su predstavnici stranke Milana Bandića izražavali kritike na račun ministrice Divjak, ali i sami podržavaju da se odbije inicijativa SDP-a. I to zato što ne žele podržati SDP, a ne zato što su sto posto uz Divjak.