Opet burno u Zadru: Nije izglasan gradski proračun za 2025. godinu

Proračun grada Zadra za 2025. godinu nije izglasan. Da će se ponoviti scenarij svih godina ovog saziva gradskg vijeća Zadra bilo je jasno i u uvodnim govorima klubova u vijeću u kojem većinu ima oporba, a HDZ gradonačelnika. Podsjetimo, proračun za 2024. godinu prošao je tek nakon što je HDZ pristao na dio amandmana oporbe i to netom pred raspustanje gradskog vijeća, a Zadru sad kako je najavio predsjednik gradskog vijeća Marko Vučetić slijedi izglasavanje o privremenom financiranju.

- Gradonačelnik Branko Dukić je pozvao sve da se uključe u kreaciju proračuna, ali se gotovo nitko nije odazvao. U medijima smo pročitali da SDP neće podržati proračun jer da im to nije tema. Zaustavljate kapitalne projekte i sve što građani trebaju imati. Zašto vi to radite ne znam ali to sigurno nije na korist građana i Grada - rekao je Bruno Milin (HDZ).

- Prve godine se nismo uspjeli usuglasiti, proračun vam služi samo za pogodovanje nekim investitorima i štitimo građane od lopovluka - rekao je Ante Rubeša iz Akcije mladih. - Na sastancima nismo bili zbog diktature koje provodi gradska uprava i cijelo vrijeme ste lagali, manipulirali. I to radite već preko 30 godina - poručio je Danijel Radeta iz SDP-a HDZ-u.

- Ne želimo razgovarati o proračunu jer tražimo usvajanje prostornog plana u sazivu ovog gradskog vijeća. Pokušavamo zaustaviti divljanje u ovom gradu. To je unakazilo Zadar. Prije sedam mjeseci ste obećali i niste to ispunili. Želimo sačuvati izgled grada i da ne budemo selendra s ovim građevinama - rekao je Enio Meštrović s nezavisne liste Ričard. Uoči izglasavanja proračuna za kojeg je naposljetku glasovalo samo dvoje vijećnika Branko Dukić (HDZ) je rekao kako su već naviknuli na iste scenarije u vezi proračuna i da iako je oporba u ove četiri godine imala školu, da malu maturu nisu položili, te da vjeruje da im je vrijeme u vijeću završeno. Sjednica gradskog vijeća ponovno je obilovala uvredama i mučnim scenama uz komentare tipa gnjido, nisi popio terapiju, špijunčino…

