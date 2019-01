Operativac CIA-e: Heroj koji je spasio Amerikance iz Irana

Osmrtnica u novinama bila je vrlo jednostavna. “Tiho i daleko od javnosti, u Federicku, američka država Maryland, umro je, u 78. godini života Tony Mendez. Bolovao je od Parkinskonove bolesti, a posljednje trenutke proveo je uz članove svoje obitelji.” To ne bi privuklo nikakvu pažnju da nije riječ o jednom od najvještijih i najpoznatijih operativaca CIA-e po čijoj je akciji snimljen i film “Argo”.

Riječ je o operativcu koji se unutar službe proslavio vrlo domišljatom i inovativnom akcijom izvlačenja američkih diplomata iz Irana neposredno nakon što je na vlast došao imam Homeini, izvlačenje koje je javnosti postalo poznato tek tridesetak godina poslije kada je Mendez izašao iz obavještajne agencije i napisao svoje memoare. Naravno, ova knjiga uključivala je samo detalje koje je Mendez mogao i smio javno objaviti, a prije tiskanja rukopis je dobio i odobrenje CIA-e.

Novi identitet

Svakako najspektakularnija akcija koju je Mendez izveo tijekom svoje karijere bila je “Kanadski duh”, odnosno izvlačenje šestoro američkih diplomata iz Teherana koje su nove, revolucionarne iranske vlasti, željeli strpati iza rešetaka. Naime, ovih šestoro diplomata uspjelo se neopazice izvući iz zgrade američkog veleposlanstva u Teheranu u trenutku dok su je zauzimali revolucionari koji su rušili režim šaha Reze Pahlavija. Pri zauzimanju veleposlanstva, uhitili su 52 američka diplomata i članova osoblja, no uskoro su shvatili da im “nedostaje” šestoro diplomata koji su u tom trenutku bili u zgradi. Oni su se neopaženo izvukli kroz pomoćni izlaz u veleposlanstvu i pobjegli u rezidenciju kanadskog ambasadora koji ih je ondje sakrio.

Šifriranim porukama Kanađani su javili State Departmentu da je veleposlanik “ugostio” šestorku u bijegu, a CIA je odmah dobila zadatak da ih izvuče iz zemlje u kojoj se uvelike rasplamsalo protuameričko raspoloženje. Za rješenje ovog problema izabran je Tony Mendez, majstor prerušavanja i improvizacije koji se do tada kalio na “operativnim bojišnicama i zadacima” u Latinskoj Americi, ali i iza željezne zavjese, najčešće u tadašnjem SSSR-u.

Mendezu je odmah bilo jasno kako svojim “štićenicima” mora stvoriti novi identitet pa ih je odlučio pretvoriti ih u filmaše. Ideja je bila da ih izvuče iz Irana redovnom zrakoplovnom linijom s teheranskog aerodroma Mehrabad, i to kao filmsku ekipu koja se u Iranu na početku revolucije zatekla sasvim slučajno, tražeći lokacije za snimanje novog filma pod imenom “Argo”. Naravno, ovaj film niti je postojao, niti je bio u bilo kakvim planovima, no Mendez nije ništa htio prepustiti slučaju pa je počeo s vrlo opsežnom operacijom pripreme.

Otkupio je prava na priču “Gospodar svjetlosti”, prema kojoj je fiktivni “Argo” trebao biti snimljen, a koja se odvijala na udaljenom planetu. Naravno, krajolik jedne bliskoistočne zemlje poput Irana bio je idealna scenografija za ovakav film, pa se to uklapalo u priču koju je Mendez gradio. Šestorici diplomata izradio je lažne putovnice i dokumente, pripremio im je odjeću kakva bi se očekivala od filmaša i scenarista, pripremio je i sve što bi mu trebalo da diplomatima promjeni izgled poput boja za kosu, lažnih naočala, brkova...

Priprema “snimanja filma” odvijala se i u Hollywoodu, gdje je Mendez angažirao nekoliko poznatih producenata, a osnovana je i nova kompanija koja je trebala snimiti “Argo”. Sve to kako bi se diplomatima dala vjerodostojna podloga za priču. Novinama je CIA pustila informacije o snimanju novog “filmskog hita” pa je reklama budućeg filma “Argo” krenula na veliko. Postere i najave filma moglo se vidjeti u svim većim i utjecajnijim časopisima, koji pojma nisu imali da je to samo krinka za obavještajnu operaciju spašavanja odbjeglih diplomata. A sve te članke mogli su vidjeti i čitatelji u Iranu.

Prekasno saznali

Mendez je potom osobno odletio u Teheran kako bi diplomate, koji su bili gotovo na rubu živčanog sloma od straha, pripremio za izvlačenje. Nekoliko dana učio ih je podacima i detaljima njihovih novih, izmišljenih identiteta, pričama o filmu “Argo” za koji su, navodno, tražili lokacije po Iranu, kako bi im, uostalom, i promijenio osobni opis, kako bi nalikovali na fotografije koje su sada imali u lažnim kanadskim putovnicama s kojima su trebali proći sigurnosne provjere pri izlasku iz zemlje.

Nabavljene su im karte za let Swissaira koji je u nedjelju, 27. siječnja 1980. polijetao iz Teherana u Zürich. Kako u to vrijeme nije bilo računala i biometrijskih putovnica, s lažnim su dokumentima relativno lako prošli sigurnosne provjere, no let je zadržan u Teheranu zbog tehničkog kvara na zrakoplovu. Nakon što je kvar otklonjen, avion je poletio i uskoro su izašli iz iranskog zračnog prostora.

Gotovo u isto vrijeme, dok još nisu ni sletjeli u Zürich, u Montrealu je objavljena priča o spašavanju koje je u tijeku, a za koje je washingtonski dopisnik lista Le Presse gotovo slučajno doznao. Iranci su željeli odmah vratiti Swissairov zrakoplov, no on je već napustio iranski zračni prostor. Tony Mendez odlikovan je za ovu akciju s nizom odličja, a primio je i obavještajnu medalju CIA-e. Nekoliko godina po završetku akcije povukao se iz CIA-e i posvetio hollywoodskoj industriji šminkanja i maski. “Argo” je ipak na kraju snimljen, ali o priči o bijegu koji je zadivio svijet.

