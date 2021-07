Ona dovela psa na plažu, on vikao da će ubiti i nju i psa pa psa odvukao i bacio na cestu

Zbog prijetnje je osumnjičen 62-godišnjak, koji je zbog toga ispitan u Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Sumnjiči ga se da je 12. srpnja u jutarnjim satima, u Rogoznici, nezadovoljan što oštećenica dovodi psa na plažu gdje se kupaju djeca, prvo vikao na nju.

- Ubit ću i tebe i psa! - prijetio joj je. Potom je da psa odvukao i bacio na cestu.

On s oštećenicom ima neke nesuglasice, a kada ga je ona pozvala da ih riješe, sumnja se da je on otišao do terase njezine kuće gdje je opet vikao i prijetio da će je ubiti. Nakon što je osumnjičenik ispitan, tužiteljstvo mu je odredilo mjere opreza odnosno zabranilo mu je da se približava ili kontaktira s oštećenicom.