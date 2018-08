Serijski ubojica  koji je istovremeno ubijao i o tome izvještavao kao novinar

Psihopat koji je u zatvor ušao nepismen, a iz njega izašao nakon pomilovanja koje su peticijom tražile mnoge poznate osobe, među ostalim i dobitnici Nobela za književnost Elfriede Jelinek i Günter Grass, da bi zatim postao jedan od najstravičnijih serijskih ubojica u Austriji.

U kratkim crtama tako bi se mogao opisati Jack Unterweger, koji je, paradoksalno, bio serijski ubojica, ali i poznati književnik. I ne samo to, kao serijski ubojica koji je ubijao žene u Austriji i SAD-u, daveći ih njihovim rubljem, Unterweger je o tome pisao, predstavljajući se kao istraživački novinar koji istražuje ta šokantna ubojstva!?

I potrajalo je to dok na koncu nije uhićen, drugi put zbog ubojstva i osuđen. A cijela ta nevjerojatna priča počela je 1952. njegovim rođenjem u Grazu. Prema jednom izvoru, majka mu je bila konobarica, a prema drugom prostitutka, dok oca nije poznavao. Kada mu je bila svega godina dana, majka mu je osuđena zbog prijevare, pa je Unterweger završio kod bake i djeda, koji je bio alkoholičar. Odrastanje u takvom okruženju na njega je ostavilo traga, pa se prvo počeo baviti sitnim krađama.

Zatim je napao prostitutku, zbog čega je također bio osuđen. Od 1966. do 1975., osuđen je 16 puta, uglavnom zbog seksualnih napada, a većinu tog vremena proveo je u zatvoru. A onda je 1974. počinio svoje prvo ubojstvo. Ubio je i silovao prostitutku Margaret Schaefer, koju je pretukao na smrt i zadavio je njezinim grudnjakom. Kada je uhićen, priznao je zločin.

– Dok sam je tukao, zamišljao sam da je to moja majka – kazao je istražiteljima.

Foto: Screenshot/YouTube

Zbog tog zločina osuđen je na doživotni zatvor, a zatvor postaje, doslovno, mjesto njegova obrazovanja. Naučio je čitati i pisati, počeo je uređivati zatvorske novine, čitao je ozbiljnu književnost i pisao pjesme, a 1984. dovršio je i autobiografiju. Nazvao ju je “Čistilište” i u njoj je opisao svoj zatvorski život. Knjiga je postala bestseler, a Unterweger je postao – književna zvijezda.

Posljedica toga bila je da je 1985. pokrenuta peticija za njegovim pomilovanjem koju su potpisali mnogi austrijski književnici, filmaši pa i dvoje spomenutih dobitnika Nobela za književnost. No tadašnji austrijski predsjednik nije htio čuti za pomilovanje barem dok Unterweger ne odsluži 15 godina zatvora, što je bio minimum za pomilovanje. A tih 15 godina od dosuđene mu doživotne kazne odslužio je 1990.

U međuvremenu, njegova knjiga postala je apsolutni hit, o njoj se predavalo u školama, a Unterweger je paralelno po izlasku iz zatvora počeo gostovati u televizijskim emisijama koje su s bavile rehabilitacijom kriminalaca. Postao je i novinar austrijske državne televizije koji je bio zadužen za praćenje serije ubojstva koja su se počela događati malo nakon njegova izlaska iz zatvora.

Austrijskoj policiji trebalo je dosta vremena dok je shvatila da Unterweger ubija i istovremeno izvještava o tim zločinima!? Prva u nizu njegovih novih žrtava bila je Blanka Bockova, koja je pretučena i gola nađena pored obale rijeke. Ona nije bila prostitutka, već vlasnica mesnice u Pragu. Nakon nje, nađeno je još šest mrtvih žena. Sve su ubijene na isti način – sve su bile ugušene ili zadavljene vlastitim donjim rubljem.

Iako su dokazi upućivali da se radi o istom počinitelju, policija se bojala javnosti priznati da traže serijskog ubojicu. I dok je policija tapkala u mraku, Unterweger je postao slavna osoba. Vozio je skupe automobile, odijevao skupa odjela, žene su ga obožavale, a kao medijski stručnjak bavio se izvještavanjem o serijskom ubojici kojeg su mediji prozvali – Teklič. A onda se u priču umiješao August Schenner, umirovljeni policajac koji je vodio prvu istragu protiv Unterwegera. Svojim kolegama kazao je da sumnja na njega te im pojasnio da sumnja da je istovremeno s prvom žrtvom Unterweger ubio još jednu ženu, koja je zadavljena nađena pored Salzburga.

No za to mu nije suđeno, jer je u vrijeme kada je njezino tijelo nađeno, on već bio u zatvoru. I dok se nova istraga protiv njega zahuktavala, Unterweger je otišao na izlet u Los Angeles. Malo nakon njegovo dolaska i u tom gradu su mrtve nađene tri prostitutke. Sve su bile zadavljene. Austrijska i američka policija shvatile su da imaju istog počinitelja pa je Unterweger uhićen u Miamiju.

Izručen je Austriji te mu se sudilo u Grazu. Bio je optužen za 11 ubojstva, od kojih je jedno počinio i u Pragu, a 1994. osuđen je za njih devet. Dobio je doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti pomilovanja, a malo nakon presude nađen je mrtav u svojoj ćeliji.

Objesio se o omču koju je sam izradio od vezica za cipele i tkanine od hlača. Ako je itko i sumnjao da je on bio ubojica, čvor na omči sve je sumnje raspršio. Bio je, naime, isti kao onaj na omčama koji je nađen na svim zabavljenim ženama.

