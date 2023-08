Olujno nevrijeme stiže u Hrvatsku: Prijete pijavice, tuča, poplave... DHMZ objavio gdje će biti najgore

Snažna promjena vremena stiže u Hrvatsku koju će obilježiti česta i obilna kiša, grmljavina, ponegdje i olujno nevrijeme, tuča, na moru gdjegod i pijavice. Zbog jače promjene vremena koja dolazi DHMZ je izdao posebno priopćenje u kojem se ističe da su izgledni visoki vodostaji rijeka. U petak se očekuje jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom koje će prvo zahvatiti sjeverni Jadran, a od sredine dana postupno će se proširiti i na veći dio zemlje. Velika je vjerojatnost grmljavinskog nevremena praćenog jakim i olujnim vjetrom, ponegdje i tučom, upozoravaju iz DHMZ-a.

Mjestimice će pljuskovi biti jače izraženi i obilniji, a ponegdje je moguće i grmljavinsko nevrijeme. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, uz izraženije pljuskove jak i olujan. Na Jadranu umjereno i jako jugo, na sjevernom dijelu popodne u okretanju na sjeverozapadnjak i sjeverni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, na moru između 21 i 26 °C. Najviša dnevna od 25 do 29, na istoku i u Dalmaciji od 30 do 34 °C, prognoza je DHMZ-a za petak.

Za pet regija izdan je narančasti Meteoalarm. Ostatak Hrvatske je pod žutim upozorenjem. "Mjestimice je moguća obilna kiša. Moguće su i bujične i urbane poplave. Budite spremni zaštititi sebe i svoju imovinu. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima", stoji u upozorenju. Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom, navodi se u upozorenju.

Sa zapada nam stiže nova promjena vremena - česta i obilna kiša, grmljavina, ponegdje i olujno nevrijeme, tuča, na moru gdjegod i pijavice. I pad temperature zraka, koji će još zamjetniji biti u subotu, tijekom koje također prijete opasne vremenske pojave, piše meteorolog Zoran Vakula za HRT.

U subotu će biti umjereno do pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom, obilnije i izraženije u prvom dijelu dana, a lokalno je u Dalmaciji moguće i grmljavinsko nevrijeme. Poslijepodne na Jadranu i predjelima uz njega smirivanje uz češća sunčana razdoblja, no i dalje ponegdje kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, lokalno i jak, poslijepodne i zapadni. Na Jadranu umjeren i jak sjeverozapadnjak u slabljenju, na jugu u okretanju na jugo. Najniža temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu od 18 do 23 °C. Najviša dnevna od 21 do 24 na kopnu, na moru između 25 i 27 °C.

Prema DHMZ-u u subotu će biti promjenjivo, na kopnu i pretežno oblačno s povremenom kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, u prvom dijelu dana obilnijim, moguće i jače izraženim. Od nedjelje češća sunčana razdoblja, osobito na moru, no i dalje nestabilno uz mjestimičnu kišu i grmljavinu. Vjetar na kopnu slab, u subotu i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz pljuskove prolazno i jak, a od nedjelje povremeno umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati većinom umjereno jugo, povremeno i jako, u subotu i ponedjeljak u okretanju na sjeverozapadnjak. Osjetno svježije.

"Nestabilno će biti i sljedećih dana, također uz mjestimična nevremena, a valja računati i na često obilniju kiša koja će dovesti do porasta vodostaja, posebice u zapadnim krajevima unutrašnjosti. Temperatura zraka bit će osjetno niža nego prošlih dana, poslijepodnevna često i za oko 10 °C u usporedbi s četvrtkom. I na Jadranu svježije, uz često jake pljuskove s grmljavinom, gotovo sigurno lokalno i pijavice, a moguća je i tuča. Jugo će oslabjeti, najkasnije u subotu na jugu, a ponegdje će prolazno zapuhati bura i tramontana, javlja HRT.

