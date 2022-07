Oglas kluba u Dalmaciji zgrozio mreže: 'Morate nositi minice i štikle, ne smijete sjesti 5 sati'

Društvene mreže zgrozio je oglas za posao jednog noćnog kluba u Dalmaciji, a u kojem traže studentice koje su voljne svaku večer ''umjetno puniti'' klub i zabavljati goste.

''Umjetno punjenje podrazumijeva podizanje prometa u klubu tako da bi svaka od vas tokom večeri sebi trebala osigurati barem pet plaćenih pića'', objašnjava se u oglasu koji je osvanuo.

Poslodavac je naveo kako je satnica 40 kuna, a radi se svaku večer u tjednu od 22 sata do 3 sata u noći. Navodi se kako je osiguran i smještaj koji je 2 minute od kluba, a navodi se kako je potreban i studentski ugovor, ''njihov ili tuđi''.

Foto: Twitter screenshot

Detaljno su navedeni i zadaci koje studentica mora obavljati, kao i kakvu bi odjeću trebala nositi i kako se fotografirati.

''Osnovni posao kod umjetnog punjenja je da se ponašate i izgledate kao da ste same izabrale izaći u taj klub i da se provodite najbolje u životu'', navode već na početku.

''Trebate biti vesele, nasmijane, plesati, međusobno surađivati - to će vam uvelike olakšati posao, animirati gosta cijelo vrijeme jer tako održavate atmosferu, osim osmjeha svakako komunicirati s ostalim gostima, ako vam sami ne prilaze, nakon nekog vremena same se priključite u neki separe ili za stol kod ekipe koja vam djeluje da bi im to odgovaralo'', navode nadalje.

Foto: Twitter screenshot

Ključ svega, stoji u oglasu, je da gosti obavezno naruče piće koje nije na stolu jer im već naručene boce ne rade novi promet.

Dres kod je također detaljno preciziran.

- Obucite haljine, minice i topove, štikle i full makeup, puštena uređena kosa, a nikako ne prolazi sve crno, nedovoljno make up-a i kosa koja nije sređena do kraja'', navodi se.

Foto: Twitter screenshot

Za 40 kuna po satu angažirane studentice ne smiju otići sa svoje ''pozicije'' u tih pet sati, samo ako moraju na WC, a ne smiju čak ni sjediti. Ali, smiju se fotografirati.

''Kad dođete na radno mjesto slikajte se sve skupa, slike moraju biti kao da ih objavljujete same na svoj profil (morate se vidjeti cijele, nasmijane, napraviti kompoziciju slike da se od svake djevojke izvuče maksimum). Slikajte se i solo i grupne fora slike, videe i odmah šaljite u grupu da možemo ispraviti ako nešto nije dobro i imamo ih za našu stranicu'', navode.

''Obavezno osmijeh, izdužen vrat, brada prema gore, uvučen trbuh, grudi van, ravna leđa, noge utegnute, ruka na bok itd'', preciziraju.

Stotine korisnika ostalo je zgroženo na ovakav oglas, no nije poznato je li klub pronašao djevojku koja ispunjava sve ove uvjete.

