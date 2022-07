Doznajemo detalje zakona koji svi čekaju: Evo dokad ćemo raditi, do 68. godine samo pod jednim uvjetom

Socijalni partneri odustali su od odredbe po kojoj bi radni odnos po sili zakona prestajao sa 68 godina, a ne sa 65 godina kako je u sadašnjem zakonu. Zajednički je to dogovor sindikata i poslodavaca koji se u pregovorima s Vladom nisu uspjeli dogovoriti o novom rješenju, tako da će do daljnjeg rad nakon 65. godine, za one koji to žele, ovisiti o dobroj volji poslodavaca.



Ako radnika zadrži nakon 65. godine, poslodavac mu neće morati isplatiti otpremninu u slučaju otkaza. Ministarstvo rada i socijalne skrbi poslalo je u javno savjetovanje prijedlog izmjena Zakona o radu koji će se donositi u redovnoj proceduri te se očekuje da će stupiti na snagu od početka iduće godine. Prvi put uvodi se potpuno novo poglavlje posvećeno platformskom radu, za koji bi se u pravilu trebao zaključivati ugovor o radu. Prijedlog izrijekom kaže da je radnik koji rad obavlja korištenjem digitalne radne platforme, u smislu Zakona, fizička osoba koja na temelju sklopljenog ugovora o radu u radnom odnosu obavlja poslove za digitalnu radnu platformu ili za agregatora.