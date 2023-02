Odbačene sve tužbe za klevetu protiv zviždačice Cvrtile

Sudac Općinskog suda u Sisku Mirko Đukić odbacio je šest tužbi za klevetu protiv zviždačice Adrijane Cvrtila, a koje je zbog njenih istupa u medijima podnio kutinski gradonačelnik Zlatko Babić. Sudac Đukić je na današnjem prvom ročištu za klevetu prvo spojio svih šest tužbi u jednu, a zatim ih odbacio prihvativši zahtjev Adrijane Cvrtile za njihovim odbacivanjem. Ona se u tom zahtjevu pozvala na Europsku direktivu o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije, a s kojom je usklađen lani donesen Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, koji izrijekom štiti zviždače od raznih sudskih postupaka, uključujući i klevetu.

U direktivi, i Zakonu, stoji: "U sudskim postupcima, uključujući postupke zbog klevete, povrede autorskog prava, povrede tajnosti, povrede pravila o zaštiti podataka, otkrivanja poslovne tajne ili zahtjeva za naknadu na temelju privatnog, javnog ili kolektivnog radnog prava, osobe iz članka 4. (zviždači op.-a.) ne snose nikakvu odgovornost zbog prijava ili javnih razotkrivanja na temelju ove Direktive. Te osobe imaju pravo na temelju te prijave ili javnog razotkrivanja zatražiti odbacivanje predmeta, pod uvjetom da su imale opravdan razlog vjerovati da su prijava ili javno razotkrivanje bili nužni radi razotkrivanja povrede na temelju ove Direktive".

Prema našim informacijama riječ je o prvom takvom slučaju u Hrvatskoj.

Temeljem iskaza u medijima bivše direktorice kutinske komunalne tvrtke Eko Moslavina u rujnu 2021. o političkim namještanjem zapošljavanja u toj tvrtki, na što je bila prinuđena temeljem zahtjeva HDZ-ova gradonačelnika Babića i HSLS-ova predsjednika Gradskog vijeća Davora Kljakića, USKOK je pokrenuo istragu nakon čega su i Babić i Kljakić uhićeni, a nedavno je podignuta i optužnica protiv njih i još dvojice gradskih vijećnika. Svi oni se terete za podmićivanje zastupnika i trgovinu utjecajem, a svi oni su u međuvremenu tužili Cvrtilu za klevetu, zbog tih izjava.

- Za svaku moju izjavu Babić me je tužio, odvojeno. Ja sam tražila da se to spoji jer sam nezaposlena i financijski mi je to problem. Pozvala sam se i na Europsku direktivu o zaštiti zviždača i to je sudac Đukić usvojio i odbacio tužbe. Tu jasno piše da prijavitelj nepravilnosti ne može biti tužen za klevetu zbog toga, a ako je tužen da se tužbe moraju odbaciti. Sudac ih je prvo spojio u jedan predmet i zatim odbacio. Sada mi je preostalo još tri tužbe od ovih drugih, Kindermana, Kljakića i Kouseka i temeljem ovog ću se pozvati sada i u tim slučajevima jer su kod drugih sudaca. Koliko ja pratim nisam vidjela u Hrvatskoj još takav slučaj. Ovo je sada nova sudska praksa – rekla nam je Adrijana Cvrtila.

- Babić je prije govorio da je to sve laž, klevetanja, no nisam baš čula da se optužnica diže, a ljude pritvara ako nema elemenata za to – zaključuje Cvrtila.

VIDEO Dubravko Šimenc nakon smrti Ćire Blaževića