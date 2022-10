Nakon tužiteljice, njezina muža i Piruške Canjuge, sada osumnjičen i Zlatko Canjuga

Jednom bračnom paru pridružio se drugi. Tako iz perspektive USKOK-a izgleda proširenje istrage u jednom karaku afera povezanih s Agrokorom. Jer nakon što su u studenom 2021. zbog zloporabe položaja i ovlasti i poticanja na zloporabu položaja i ovlasti osumnjičeni Mirela Alerić Puklin, do tog trenutka zamjenica zagrebačke ŽDO, koja je vodila istragu za aferu Agrokor, njezin suprug Goran Puklin te Piruška Canjuga, sada se u proširenju istrage toj trojci pridružio i Zlatko Canjuga.

Njega se sada sumnjiči da je krajem studenog i početkom prosinca 2018., sukladno ranijem dogovoru sa svojom suprugom Piruškom od Puklina, s kojim je u prijateljskim odnosima, zatražio da intervenira kod svoje supruge. U to vrijeme Mirela Alerić Puklin je kao tužiteljica radila na spisima iz afere Agrokor. U toj aferi ima više predmeta koji su u različitim fazama, a Piruška Canjuga bila je obuhvaćena istragama u tzv. velikom i malom Agrokoru. Zlatko Canjuga se sumnjiči da je od Gorana Puklina tražio da utječe na Mirelu Alerić Puklin kako bi poduzela sve što je potrebno da bi se ili postupno eliminirala ili umanjila kaznena odgovornost Piruške Canjuge. Mirela Alerić Puklin se pak sumnjiči da je prihvatila napraviti to što ju je suprug preko Zlatka Canjuge tražio iako je znala da je takvo postupanje zabranjeno.

USKOK je sumnjiči da je kao zamjenica županijskog državnog odvjetnika imala pristup podacima iz više kaznenih predmeta na kojima su radili drugi tužitelji te da je u više navrata neposredno pristupala elektronskom upisniku i obavljala uvid u sadržaj navedenog spisa. Nakon što je utvrdila da je zaduženi tužitelj 30. studenoga 2018. donio rješenje o provođenju istrage, Alerić Puklin se sumnjiči da je u ime Piruške Canjuge sastavila dokument, pod nazivom Žalba protiv rješenja o provođenju istrage u kojem je predložila da nadležni sud navedeno rješenje ukine. USKOK sumnja da je u tom dokumentu koji je sastavila detaljno argumentirala i obrazložila žalbene razloge.

Potom je taj dokument, kako se sumnja, predala svom suprugu, a ovaj ga je predao Zlatku Canjugi, koji ga je, kako kaže USKOK, potom učinio dostupnima Piruški Canjugi i njezinim odvjetnicima. Piruška Canjuga se pak sumnjiči da je onda posredstvom svog branitelja u spis uložila žalbu protiv rješenja o provođenju istrage u kojoj su bili, sumnja USKOK, kopirani bitni dijelovi s podacima i zaključcima iz navedenog dokumenta kojeg je izradila Mirela Alerić Puklin.

Zlatko Canjuga se sumnjiči i da je od početka studenog 2018. do sredine veljače 2019. ponovo Puklina tražio da utječe na Mirelu Puklin Alerić oko istrage i u velikom Agrokoru u kojem je ova bila osumnjičena. USKOK tako sumnja da je Piruška Canjuga dok je bila pod istragom u aferi Agrokor, znala kako napreduje ta istraga. Odnosno Mirela Alerić Puklin se sumnjiči da joj je dojavljivala tajne informacije. Njih dvije i Goran Puklin bili su uhićeni u studenom 2021. i kratko pritvoreni. Puklin je tada u obrani naveo da je on prisluškivao razgovore koje je njegova supruga vodila sa svojim kolegama te da je te podatke mislio dati Zlatku Canjugi, koji mu je prijatelj. Tvrdio je da to ipak na koncu nije napravio, no rješenje o proširenju istrage govori drugačije.

Kada je Mirela Alerić Puklin uhićena, isti je dan na doradu bila povučena i optužnica za Agrokor radi dorade. Odnosno kako bi se navodno iščistila od potencijalnih kontaminiranih dokaza. Na koncu je ljetos optužnica ponovo podignuta, još nije potvrđena, a sud je Todoriću nedavno odbio zahtjev za povratom jamčevine koju je svojevremeno položio za obranu sa slobode. Piruška Canjuga je optužena u velikom Agrokoru, dok su u malom Agrokoru i ona i Todorić nepravomoćno oslobođeni optužbi.

Goran Puklin je pak pod istragom da je zajedno sa Željkom Fadljevićem sudjelovao u namještanju IT poslova za koje je Hrvatska lutrija raspisivala javne nabave. Poslove vrijedne 8,2 milijuna kuna, kako se sumnja, u više navrata dobila je tvrtka Fleksbit u kojoj su i Fadljević i Puklin bili - tajni vlasnici. Kao direktor figurirao je Tomislav Gligora, koji je također osumnjičen u toj priči. Fadljević se sumnjiči da je osiguravao da tvrtka u kojoj je on bio tajni vlasnik, dobije milijunske poslove s Hrvatskom lutrijom i to na namještenim natječajima. Inkriminirano vrijeme u kojem se to događalo je od ožujka 2018. do prosinca 2019. a kako se sumnja to se radilo tako da se natječaj namjesti tako da zapravo sve uvjete zadovoljava samo Fleksbit.

Puklin je osim navedenog osumnjičen i da je od prosinca 2018. do ožujka 2019. kao voditelj službe marketinga u jednoj tvrtki te ovlašten da na trošak tvrtke angažira studente za obavljanje povremenih administrativnih poslova to i učinio. Sumnjiči ga se da je četiri studentice tražio da preuzmu ugovore i spomenutu tvrtku navedu kao poslodavca. One nikakav posao nisu obavile no tražile su isplatu honorara od Studentskog centra, a novac su, kako se sumnja predale Puklinu. Predavale su mu cijeli iznos honorara ili iznos koji je bio umanjen za 300 kuna, kolika je bila njihova "nagrada". Puklin se sumnjiči da je tako sebi pribavio 19.400 kuna, a dok je tvrtka oštećena za 23.600 kuna.

Što se tiče Zlatka Canjuge, on je 90-oh bio jedan od moćnijih HDZ-ovih političara, bio je blizak pokojnom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, bio je glavni tajnik HDZ-a, član VONS-a, predsjednik Dinama u vrijeme kada se zvao Croatia, saborski zastupnik... S HDZ-om se razišao 2003., a nakon politike otišao je u poduzetnike.

