Od svih velikih gradova Osijek je najbolji u razdvajanju otpada

Osječki gradonačelnik Ivan Vrkić pet je mjeseci bio na bolovanju zbog srčanih tegoba, a Grad je za to vrijeme vodio SDP-ovac Boris Piližota. Pune ruke posla tog su 41-godišnjeg ekonomista zatekle ravno na polovici mandata. Počela je taman stravična najezda komaraca, zbog koje su i Grad i Županija bili prisiljeni tražiti pomoć Vlade RH pa su poslani avioni. Vrvjelo je zbog komaraca i na političkoj sceni.

Radno iskustvo u većim sustavima

– Kad vodite grad, onda ste zapravo uvijek na poslu. I to nije floskula. Volim biti uključen u sve razine upravljanja i biti upoznat s detaljima, a sve to kako bih eventualno predvidio do kojih problema može doći, kako bih mogao pomoći kad je to potrebno te imao adekvatne odgovore u trenucima kad javnost postavlja dodatna pitanja. Za sve to trebate puno vremena – započinje Piližota.

Priznaje kako mu je u tome pomoglo ranije iskustvo rada u sustavima većim od gradske uprave, odnosno bankarskom i osiguravateljskom sektoru. Četiri godine bio je, naime, predstojnik HZMO-a za slavonsku regiju.

– Kad svladate procedure organizacije i upravljanja u realnom sektoru, možete lakše razumjeti procese koji definiraju djelatnost upravljanja cijelim jednim gradom.

Unatoč svemu, tijekom tih pet mjeseci bilo je potrebno tehnicirati i prema političkoj oporbi, odnosno prema svima koji su nastojali obezvrijediti naš rad. Ipak, uspješno smo obavili sve poslove na rebalansiranju proračuna i osigurali da funkcioniraju svi elementi gradskog sustava – zadovoljan je Piližota, inače čelnik osječkog SDP-a.

Komunikacija s gradonačelnikom Vrkićem ni u jednom trenutku nije presječena.

– Čuli smo se onoliko koliko je bilo potrebno i koliko je bilo primjereno s obzirom na njegovo tadašnje zdravstveno stanje. Nedavno je javno rekao da sam posao radio odlično, profesionalno, korektno i zapravo izvrsno. Ako poznajete njegov radni elan, kodeks časti i političko iskustvo, onda znate da nije sklon olako davati takve ocjene – ističe naš sugovornik.

Grad Osijek, ističe, najbolji je u razdvajanju komunalnog otpada od svih velikih gradova u Hrvatskoj, prestigao je i Zagreb.

– Mi smo taj posao od početka dobro promislili i među prvima u Hrvatskoj krenuli građanima pružiti mogućnost da primarnu selekciju otpada obavljaju praktički na kućnom pragu. Danas većina osječkih višestambenih zgrada ima posebno uređene prostorije za odlaganje otpada – navodi on.

Osijek i Osječani su kroz povijest, dodaje, uvijek stremili redu i urednosti, vidi se to prema načinu na koji je grad prostorno planiran i urbaniziran.

Dva nova reciklažna dvorišta

– Provođena je i sustavna edukacija građana i jasno je isticano kako otpad utječe na zaštitu našeg okoliša i zdravlja. Razvoj kulture dugoročnog postupanja s otpadom postao je i pitanje naslijeđa koje želimo ostaviti budućim generacijama – govori Piližota.

Uz postojeće reciklažno dvorište na Jugu 2, iz 2011. godine, otvaraju se ovih dana i dva nova reciklažna dvorišta, u Gornjem gradu i Retfali. Ostaje još izgradnja dvorišta u Donjem gradu.

– Uz to, imamo i mobilno reciklažno dvorište za potrebe prigradskih naselja. Rekao bih da je to optimalno – dodaje.

Boris Piližota na čelu SDP-a u Osijeku naslijedio je dugogodišnju predsjednicu Biljanu Borzan, istaknutu europarlamentarku, a kaže kako zbog toga ne osjeća teret. Na upit kako će taj ogranak učiniti vidljivijim na nacionalnoj razini, odgovara:

– Jedini način za to je da lokalni ljudi, zahvaljujući svom radu, s vremenom bivaju promovirani u centralna tijela stranke, gdje dobivaju veći medijski prostor i mogu češće javno govoriti, promovirati svoje političke ideje i projekte.

