Od raka najviše umiru radno sposobni ljudi

U NESVAKIDAŠNJEM IZDANJU

Genijalno: Pogledajte izvedbu hrvatskih vojnika u središtu Zagreba, pjevali 'We will rock you'

Riječ je bila o koreografskom nastupu 16 pripadnika Počasno-zaštitne bojne koji su u centru Zagreba izveli vojno akrobatski program na pjesmu „We will rock you“, u sklopu kojeg su zadnji stih pjesme umjesto „We will rock you“ zamijenili s „We are NATO“