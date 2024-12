Od početka godine u 630 gumenih čamaca prokrijumčarili 38.000 migranata u Veliku Britaniju

Velika kriminalna mreža koja se bavila krijumčarenjem migranata preko Engleskog kanala bila je meta zajedničke akcije u kojoj su sudjelovale policije Njemačke i Francuske, a akciju su potpomogli Europol i Eurojust. Francuski dio istrage bio je fokusiran na iračko-kurdsku kriminalnu mrežu koja se specijalizirala za krijumčarenje ljudi iz srednje-istočne i istočne Afrike iz Francuske u Veliku Britaniju. Ljude su krijumčarili u nesigurnim i po život opasnim gumenjacima. Zajednička policijska akcija rezultirala je uhićenjem 13 osoba, osam u Njemačkoj i pet u Francuskoj, a među njima je i osoba, koju Europol smatra visoko vrijednim metom. U pretragama je nađen i zaplijenjen 21 čamac na napuhavanje, 24 motora i 76 prsluka za spašavanje, kao i preko 600 zračnica i 100 zračnih pumpi. Osim toga, zaplijenjeno je i 70.000 eura u gotovini, zlato vrijedno 5000 eura i više od 40 elektroničnih uređaja.

Istraga je počela 2024. a tijekom nje je utvrđeno da su Iračani i Sirijci, porijeklom Kurdi, koji su živjeli u Njemačkoj, organizirali nabavku i transport čamaca na napuhavanje koji nisu bili prikladni za EU. Čamci su nabavljani u Turskoj i skladišteni u Njemačkoj.

Europol upozorava i da je krijumčarenje ljudi u nesigurnim gumenim čamcima u Veliku Britaniju u porastu od 2019. te da je 2021. postao najčešći način krijumčarenja ljudi, iako su se do tada ljudi u Veliku Britaniju najčešće krijumčarili u kamionima. Zbog toga je i policija pojačala nadzor morskih krijumčarskih ruta što je 2023. rezultiralo smanjenjem krijumčarskih aktivnosti za 30 posto u odnosu na 2022. No bez obzira na sve policijske aktivnosti, Europol upozorava da su kriminalne mreže i dalje vrlo aktivne te da su uz to sve nasilnije, a često se služe i novim tehnikama. Europol navodi da je u prvih 11 mjeseci 2024. oko 34.000 migranta u 630 brodova stiglo u Veliku Britaniju. Godinu ranije, u Veliku Britaniju je tako ušlo 530 brodova i 28.000 migranata. Krijumčarenje ljudi u nesigurnim gumenim čamcima je smrtonosno pa je 2024. poginulo 70 imigranata, dok ih je 2023. poginulo 12.

>>FOTO/VIDEO Putin posjetio ozlijeđene vojnike, Ukrajinci objavili snimku: 'Pogledajte što im taj psihopat govori'>>